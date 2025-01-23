https://crimea.ria.ru/20250123/osvobozhdali-kurskuyu-oblast-sevastopol-prostilsya-s-geroyami-svo-1143605704.html

Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО

Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО

Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Александром Егоровым и Игорем Шалаумовым. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T21:16

2025-01-23T21:16

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севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Александром Егоровым и Игорем Шалаумовым. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Александр Егоров родился и вырос в Джанкойском районе. Получил профессии электрика и водителя, служил в воинских частях Крыма и Севастополя. Принимал участие в боевых действиях в Сирии. В 2024 году заключил новый контракт с Минобороны и направился в зону спецоперации.Игорь Шалаумов родился и вырос в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В конце 80-х годов вместе с семьей переехал в Крым, учился в Севастополе, получил специальность сварщика, служил начала по призыву, затем по контракту в Севастополе, участвовал в строительстве Крымского моста. В зону спеоперации также ушел в 2024 году, заключив контракт с Минобороны. Геройски погиб в бою при освобождении Курской области.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, новости , память, утраты