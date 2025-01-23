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Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Александром Егоровым и Игорем Шалаумовым. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T21:16
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севастополь
михаил развожаев
герои сво
новости сво
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память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Александром Егоровым и Игорем Шалаумовым. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.Александр Егоров родился и вырос в Джанкойском районе. Получил профессии электрика и водителя, служил в воинских частях Крыма и Севастополя. Принимал участие в боевых действиях в Сирии. В 2024 году заключил новый контракт с Минобороны и направился в зону спецоперации.Игорь Шалаумов родился и вырос в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В конце 80-х годов вместе с семьей переехал в Крым, учился в Севастополе, получил специальность сварщика, служил начала по призыву, затем по контракту в Севастополе, участвовал в строительстве Крымского моста. В зону спеоперации также ушел в 2024 году, заключив контракт с Минобороны. Геройски погиб в бою при освобождении Курской области.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, новости , память, утраты
Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

21:16 23.01.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Севастополь простился с двумя погибшими героями спецоперации Александром Егоровым и Игорем Шалаумовым. Об этом сообщил в четверг губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии старшего сержанта, начальника радиостанции Александра Николаевича Егорова и гвардии рядового, снайпера Игоря Валерьевича Шалаумова", – говорится в сообщении.
Александр Егоров родился и вырос в Джанкойском районе. Получил профессии электрика и водителя, служил в воинских частях Крыма и Севастополя. Принимал участие в боевых действиях в Сирии. В 2024 году заключил новый контракт с Минобороны и направился в зону спецоперации.
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Егоров
Александр Егоров
© Telegram Михаил Развожаев
Александр Егоров
Игорь Шалаумов родился и вырос в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В конце 80-х годов вместе с семьей переехал в Крым, учился в Севастополе, получил специальность сварщика, служил начала по призыву, затем по контракту в Севастополе, участвовал в строительстве Крымского моста. В зону спеоперации также ушел в 2024 году, заключив контракт с Минобороны. Геройски погиб в бою при освобождении Курской области.
© Telegram Михаил РазвожаевИгорь Шалаумов
Игорь Шалаумов
© Telegram Михаил Развожаев
Игорь Шалаумов
СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОНовости СВОНовостиПамятьУтраты
 
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21:16Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
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