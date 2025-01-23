https://crimea.ria.ru/20250123/opyat-tumany-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-23-yanvarya-1143576273.html

Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января

Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января

В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T00:01

2025-01-23T00:01

2025-01-23T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7...+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10.В Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Алуште переменная облачность, возможны осадки, ночью столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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