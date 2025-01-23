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Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января
Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января
В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T00:01
2025-01-23T00:01
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7...+9.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10.В Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Алуште переменная облачность, возможны осадки, ночью столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250119/russkie-gorki-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nadele-1143445697.html
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Новости
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крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта
Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января

Погода в Крыму 23 января

00:01 23.01.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта. Временами пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 23 января ночью +1…+6, днем +5…+10", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7...+9.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10.
В Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и Алуште переменная облачность, возможны осадки, ночью столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9.
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Ялта
19 января, 18:10
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КрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрПогодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаЕвпаторияСудакФеодосияАлушта
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Опять туманы и дожди: погода в Крыму на 23 января
00:00Какой сегодня праздник: 23 января
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