https://crimea.ria.ru/20250123/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1143613257.html
Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над Крымом и еще тремя регионами страны 49 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T22:45
2025-01-23T22:45
2025-01-23T22:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над Крымом и еще тремя регионами страны 49 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Семь украинских беспилотников были уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Утром того же дня три беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241224/krym-zelenskomu-ne-po-zubam-aksenov-otsenil-effektivnost-pvo-v-regione-1142873247.html
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новости крыма, курская область, брянская область, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников
Над Крымом и еще тремя регионами России сбиты 49 беспилотников за три часа
22:45 23.01.2025 (обновлено: 22:53 23.01.2025)