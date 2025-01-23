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На Украине поражены газовые и энергообъекты
На Украине поражены газовые и энергообъекты - РИА Новости Крым, 23.01.2025
На Украине поражены газовые и энергообъекты
Россияйские военные поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, а также военные аэродромы. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T13:10
2025-01-23T13:10
2025-01-23T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Россияйские военные поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, а также военные аэродромы. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.Средствами противовоздушной обороны сбили 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.В ночь на четверг серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях УкраиныСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеПровал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, украина
На Украине поражены газовые и энергообъекты
Армия России поразила объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины
13:10 23.01.2025 (обновлено: 13:11 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Россияйские военные поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, а также военные аэродромы. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах", - говорится в сводке.
Уточняется, что удары нанесены авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбили 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.
В ночь на четверг серия мощных взрывов
прогремела в нескольких областях Украины
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