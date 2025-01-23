https://crimea.ria.ru/20250123/na-khersonschine-remontiruyut-dorogi-skolko-sdelano-po-programme-2025-goda-1143560482.html

На Херсонщине ремонтируют дороги: сколько сделано по программе 2025 года

На Херсонщине ремонтируют дороги: сколько сделано по программе 2025 года - РИА Новости Крым, 23.01.2025

На Херсонщине ремонтируют дороги: сколько сделано по программе 2025 года

80 километров автодорог из запланированных 135 километров отремонтированы по программе 2025 года в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Автодора. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T07:46

2025-01-23T07:46

2025-01-23T07:46

ремонт дорог

херсонская область

новые регионы россии

новости

автодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 80 километров автодорог из запланированных 135 километров отремонтированы по программе 2025 года в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Автодора.Новое покрытие теперь имеется на участках трасс Великая Лепетиха – Ивановка – Геническ (44 км), Новая Каховка – Армянск (32 км), Новая Каховка – Геническ (2 км), уточнили в пресс-службе.Кроме того, на ряде объектов, в том числе на трассе Херсон – Джанкой – Керчь, которая имеет стратегическое значение, подрядчики расчищают полосы отвода. В этом году приведут в нормативное состояние участок от границы области до Каланчака протяженностью 15 км.В декабре 2014 года глава республики Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому на ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор".Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дорогиДорогу между Алуштой и Ялтой обещают отремонтировать в 2026 годуФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, херсонская область, новые регионы россии, новости, автодор