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На Херсонщине ремонтируют дороги: сколько сделано по программе 2025 года
На Херсонщине ремонтируют дороги: сколько сделано по программе 2025 года - РИА Новости Крым, 23.01.2025
На Херсонщине ремонтируют дороги: сколько сделано по программе 2025 года
80 километров автодорог из запланированных 135 километров отремонтированы по программе 2025 года в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Автодора. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T07:46
2025-01-23T07:46
2025-01-23T07:46
ремонт дорог
херсонская область
новые регионы россии
новости
автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 80 километров автодорог из запланированных 135 километров отремонтированы по программе 2025 года в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Автодора.Новое покрытие теперь имеется на участках трасс Великая Лепетиха – Ивановка – Геническ (44 км), Новая Каховка – Армянск (32 км), Новая Каховка – Геническ (2 км), уточнили в пресс-службе.Кроме того, на ряде объектов, в том числе на трассе Херсон – Джанкой – Керчь, которая имеет стратегическое значение, подрядчики расчищают полосы отвода. В этом году приведут в нормативное состояние участок от границы области до Каланчака протяженностью 15 км.В декабре 2014 года глава республики Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому на ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор".Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дорогиДорогу между Алуштой и Ялтой обещают отремонтировать в 2026 годуФеодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ремонт дорог, херсонская область, новые регионы россии, новости, автодор
На Херсонщине ремонтируют дороги: сколько сделано по программе 2025 года
В Херсонской области по программе 2025 года уложено 80 км асфальтобетона – Автодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. 80 километров автодорог из запланированных 135 километров отремонтированы по программе 2025 года в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Автодора.
"В Херсонской области силами госкомпании "Автодор" ведутся работы на дорожных объектах из программы 2025 года. Специалисты подрядной организации уже уложили почти 80 км нижнего слоя асфальтобетонного полотна", – сказано в сообщении.
Новое покрытие теперь имеется на участках трасс Великая Лепетиха – Ивановка – Геническ (44 км), Новая Каховка – Армянск (32 км), Новая Каховка – Геническ (2 км), уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на ряде объектов, в том числе на трассе Херсон – Джанкой – Керчь, которая имеет стратегическое значение, подрядчики расчищают полосы отвода. В этом году приведут в нормативное состояние участок от границы области до Каланчака протяженностью 15 км.
"Напомним, всего же в Херсонской области силами Госкомпании "Автодор" по программе 2025 года капитально отремонтируют порядка 135 км автодорог", – добавили в компании.
В декабре 2014 года глава республики Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому на ремонт дороги от Симферополя до Красноперекопска и границы с Херсонской областью
потратят около 293 миллионов рублей, единственным подрядчиком определено госпредприятие "Крымавтодор".
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