Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм
Магнитные бури накроют Землю после черной вспышки на Солнце
10:22 23.01.2025 (обновлено: 10:59 23.01.2025)
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В пятницу до Земли долетит выброс водорода с Солнца и произойдет магнитная буря уровня G1, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
"Так как бури вечерние, то высока вероятность полярных сияний", - говорится в сообщении.
© xras.ruМагнитная буря произойдет на Земле 24 и 25 января
© xras.ru
Магнитная буря произойдет на Земле 24 и 25 января
Магнитная буря станет результатом очень редкого и красивого явления, которое произошло на нашей звезде, уточняют ученые.
"Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного черного цвета. Такие цвета обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн", - отметили ученые.
22 января вспышка на поверхности Солнца выбросила протуберанец с большим количеством нейтрального водорода, который был полностью разрушен, но на протяжении трех часов в короне растекалось по магнитным линиям черное облако плазмы.
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