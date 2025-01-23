https://crimea.ria.ru/20250123/magnitnye-buri-kogda-zemlyu-nakroet-kosmicheskiy-shtorm-1143585532.html

Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм

Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм

В пятницу до Земли долетит выброс водорода с Солнца и произойдет магнитная буря уровня G1, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Лаборатория... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T10:22

2025-01-23T10:22

2025-01-23T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В пятницу до Земли долетит выброс водорода с Солнца и произойдет магнитная буря уровня G1, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).Магнитная буря станет результатом очень редкого и красивого явления, которое произошло на нашей звезде, уточняют ученые.22 января вспышка на поверхности Солнца выбросила протуберанец с большим количеством нейтрального водорода, который был полностью разрушен, но на протяжении трех часов в короне растекалось по магнитным линиям черное облако плазмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКосмонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонОткрытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла

космос

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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, земля, космос, стихия, новости