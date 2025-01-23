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Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм
Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм
В пятницу до Земли долетит выброс водорода с Солнца и произойдет магнитная буря уровня G1, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Лаборатория... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T10:22
2025-01-23T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В пятницу до Земли долетит выброс водорода с Солнца и произойдет магнитная буря уровня G1, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).Магнитная буря станет результатом очень редкого и красивого явления, которое произошло на нашей звезде, уточняют ученые.22 января вспышка на поверхности Солнца выбросила протуберанец с большим количеством нейтрального водорода, который был полностью разрушен, но на протяжении трех часов в короне растекалось по магнитным линиям черное облако плазмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКосмонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонОткрытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
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солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, земля, космос, стихия, новости
Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм

Магнитные бури накроют Землю после черной вспышки на Солнце

10:22 23.01.2025 (обновлено: 10:59 23.01.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В пятницу до Земли долетит выброс водорода с Солнца и произойдет магнитная буря уровня G1, прогнозируют ученые Лаборатории солнечной астрономии Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
"Так как бури вечерние, то высока вероятность полярных сияний", - говорится в сообщении.
© xras.ruМагнитная буря произойдет на Земле 24 и 25 января
Магнитная буря произойдет на Земле 24 и 25 января
© xras.ru
Магнитная буря произойдет на Земле 24 и 25 января
Магнитная буря станет результатом очень редкого и красивого явления, которое произошло на нашей звезде, уточняют ученые.

"Прямо в центре видимого диска сформировалась, а затем частично была выброшена в космос, а частично рассеялась в короне, призрачная структура выраженного черного цвета. Такие цвета обычно дает нейтральный водород, который способен почти полностью поглощать падающее на него сзади излучение с короткими длинами волн", - отметили ученые.

22 января вспышка на поверхности Солнца выбросила протуберанец с большим количеством нейтрального водорода, который был полностью разрушен, но на протяжении трех часов в короне растекалось по магнитным линиям черное облако плазмы.
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