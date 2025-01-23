https://crimea.ria.ru/20250123/lomka-zelenskogo-pochemu-on-ne-vklyuchil-krym-v-usloviya-peregovorov-s-rf-1143589299.html

"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ

"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025

"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T20:52

2025-01-23T20:52

2025-01-23T20:22

эксклюзивы риа новости крым

крым

мнения

алексей анпилогов

политика

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143553733_411:192:975:509_1920x0_80_0_0_38abf1e3d1d5bcbe9673cfd67b40a9b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.Эксперт отметил, что такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.Линия фронта идет на запад, и время работает на Россию, а не на Украину, отметил политолог. В этих условиях Зеленский, получив от предыдущей администрации США определенный запас вооружений и боеприпасов, сможет вести боевые действия на протяжении еще примерно полугода. За это время он пытается выжать максимум для себя от главных переговаривающихся сторон – России и США.В то же время эксперт предостерег от каких-либо завышенных ожиданий, поскольку на Западе все еще отвергают подход России о том, что через призму украинского конфликта должна быть сформирована новая архитектура безопасности на всем евразийском континенте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, алексей анпилогов, политика, владимир зеленский, украина