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"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T20:52
2025-01-23T20:52
2025-01-23T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.Эксперт отметил, что такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.Линия фронта идет на запад, и время работает на Россию, а не на Украину, отметил политолог. В этих условиях Зеленский, получив от предыдущей администрации США определенный запас вооружений и боеприпасов, сможет вести боевые действия на протяжении еще примерно полугода. За это время он пытается выжать максимум для себя от главных переговаривающихся сторон – России и США.В то же время эксперт предостерег от каких-либо завышенных ожиданий, поскольку на Западе все еще отвергают подход России о том, что через призму украинского конфликта должна быть сформирована новая архитектура безопасности на всем евразийском континенте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт
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крым, мнения, алексей анпилогов, политика, владимир зеленский, украина
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
Зеленский пытается показать свою "уступчивость" заявлением о границах 2022 года – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.
"Зеленскому надо демонстрировать, что он что-то уступает. Но когда вы человеку предлагаете то, что уже и так является его собственностью, мол, "я не буду претендовать на ваше имущество или пытаться соблазнить вашу жену", – это такие моменты, которые не являются действительным предложением к переговорам. Это формальная позиция", – сказал Анпилогов.
Эксперт отметил, что такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.
Линия фронта идет на запад, и время работает на Россию, а не на Украину, отметил политолог. В этих условиях Зеленский, получив от предыдущей администрации США определенный запас вооружений и боеприпасов, сможет вести боевые действия на протяжении еще примерно полугода. За это время он пытается выжать максимум для себя от главных переговаривающихся сторон – России и США.
"Исходя из заявлений Трампа и его администрации, у США есть желание договориться с Россией, а Зеленского уже фактически списали. Его сейчас будут ломать на предмет переговоров, и эта "ломка" начнется с того, что США просто начнут закручивать краник финансирования, без которого вся эта фанаберия и воинственная риторика Зеленского упрется в невозможность физического осуществления военного и экономического сопротивления", – предположил Анпилогов.
В то же время эксперт предостерег от каких-либо завышенных ожиданий, поскольку на Западе все еще отвергают подход России о том, что через призму украинского конфликта должна быть сформирована новая архитектура безопасности на всем евразийском континенте.
"Западные элиты, особенно в Европе, еще настроены на войну. Эксплуатируя эти настроения, Зеленский и пытается каким-то образом выторговать для себя какие-то лучшие условия", – считает политолог.
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