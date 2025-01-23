Рейтинг@Mail.ru
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250123/lomka-zelenskogo-pochemu-on-ne-vklyuchil-krym-v-usloviya-peregovorov-s-rf-1143589299.html
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T20:52
2025-01-23T20:22
эксклюзивы риа новости крым
крым
мнения
алексей анпилогов
политика
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143553733_411:192:975:509_1920x0_80_0_0_38abf1e3d1d5bcbe9673cfd67b40a9b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.Эксперт отметил, что такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.Линия фронта идет на запад, и время работает на Россию, а не на Украину, отметил политолог. В этих условиях Зеленский, получив от предыдущей администрации США определенный запас вооружений и боеприпасов, сможет вести боевые действия на протяжении еще примерно полугода. За это время он пытается выжать максимум для себя от главных переговаривающихся сторон – России и США.В то же время эксперт предостерег от каких-либо завышенных ожиданий, поскольку на Западе все еще отвергают подход России о том, что через призму украинского конфликта должна быть сформирована новая архитектура безопасности на всем евразийском континенте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143553733_423:172:964:578_1920x0_80_0_0_a9427c6f3f2f0ae250e97a99aef42414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мнения, алексей анпилогов, политика, владимир зеленский, украина
"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ

Зеленский пытается показать свою "уступчивость" заявлением о границах 2022 года – эксперт

20:52 23.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Глава киевского режима Владимир Зеленский, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО, пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Зеленский в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.

"Зеленскому надо демонстрировать, что он что-то уступает. Но когда вы человеку предлагаете то, что уже и так является его собственностью, мол, "я не буду претендовать на ваше имущество или пытаться соблазнить вашу жену", – это такие моменты, которые не являются действительным предложением к переговорам. Это формальная позиция", – сказал Анпилогов.

Эксперт отметил, что такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.
Линия фронта идет на запад, и время работает на Россию, а не на Украину, отметил политолог. В этих условиях Зеленский, получив от предыдущей администрации США определенный запас вооружений и боеприпасов, сможет вести боевые действия на протяжении еще примерно полугода. За это время он пытается выжать максимум для себя от главных переговаривающихся сторон – России и США.

"Исходя из заявлений Трампа и его администрации, у США есть желание договориться с Россией, а Зеленского уже фактически списали. Его сейчас будут ломать на предмет переговоров, и эта "ломка" начнется с того, что США просто начнут закручивать краник финансирования, без которого вся эта фанаберия и воинственная риторика Зеленского упрется в невозможность физического осуществления военного и экономического сопротивления", – предположил Анпилогов.

В то же время эксперт предостерег от каких-либо завышенных ожиданий, поскольку на Западе все еще отвергают подход России о том, что через призму украинского конфликта должна быть сформирована новая архитектура безопасности на всем евразийском континенте.
"Западные элиты, особенно в Европе, еще настроены на войну. Эксплуатируя эти настроения, Зеленский и пытается каким-то образом выторговать для себя какие-то лучшие условия", – считает политолог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год
"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией – эксперт
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымМненияАлексей АнпилоговПолитикаВладимир ЗеленскийУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Освобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
20:52"Ломка" Зеленского: почему он не включил Крым в условия переговоров с РФ
20:41ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми
20:32Выступление Трампа в Давосе: главные заявления
20:15В Крыму начали выпускать 12 новых моделей холодильников
19:55Трамп заявил о готовности Украины к сделке по урегулированию конфликта
19:52В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликте
19:26Пенсии и соцпособия в России: когда ждать повышения на уровень инфляции
19:01Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину
18:34Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
18:16"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан
18:06"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским
18:00Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу
17:52В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
17:42Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале
17:41После ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжей
17:24Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море
17:11Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе
17:08Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
17:04Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"
Лента новостейМолния