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Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
На Крымском мосту к вечеру четверга начала образовываться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T17:08
2025-01-23T17:08
2025-01-23T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к вечеру четверга начала образовываться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
На Крымском мосту в очереди со стороны Тамани стоят 25 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к вечеру четверга начала образовываться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17.00, в очереди со стороны Тамани находятся 25 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Мост через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.