https://crimea.ria.ru/20250123/krym-vyshel-v-lidery-sredi-regionov-rossii-po-dostupnosti-detsadov-1143600432.html

Крым вышел в лидеры среди регионов России по доступности детсадов

Крым вышел в лидеры среди регионов России по доступности детсадов - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Крым вышел в лидеры среди регионов России по доступности детсадов

Крым вышел в лидеры среди всех регионов России по доступности дошкольного образования. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T16:32

2025-01-23T16:32

2025-01-23T16:32

крым

детский сад

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры среди всех регионов России по доступности дошкольного образования. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина.Доступностью медобслуживания больше всего довольны жители Сахалина, социальных услуг - Тюменской области. Самые высокие оценки о прогулках по городу и доступности общественного транспорта дали москвичи.Севастополь вошел в топ-20 регионов по качеству жизни в 2024 году, сообщала ранее в четверг Чупшева. Рейтинг, который состоял из опросных, статистических и геоаналитических показателей, распределенных по аспектам жизни человека (медицинское обслуживание, образование и развитие и другие). Всего было опрошено почти 400 тысяч граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детских сада открыли в ЕвпаторииКрымских дошколят будут возить в детсады на специальных автобусахВ Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, детский сад, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), новости крыма