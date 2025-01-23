https://crimea.ria.ru/20250123/khochet-vstretitsya-s-putinym-nemedlenno--zayavlenie-trampa-1143613508.html

Хочет встретиться с Путиным немедленно – заявление Трампа

Хочет встретиться с Путиным немедленно – заявление Трампа - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Хочет встретиться с Путиным немедленно – заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "немедленно" встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в четверг агентство Рейтер. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-23T23:41

2025-01-23T23:41

2025-01-24T00:00

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "немедленно" встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в четверг агентство Рейтер.Подробности агентство не приводит.По данным агентства, Трамп также дал понять, что глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" по урегулирования украинского конфликта.Также президент США заявил, что не знает, заставят ли санкции сесть Россию за стол переговоров с Украиной, но "сделка необходима".Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта, но все зависит от решений Москвы. Об этом Трамп заявил в четверг на экономическом форуме в Давосе в рамках своего выступления по видеосвязи.Накануне Трамп выдвинул ультиматум Москве, призвав Россию завершить специальную военную операцию и пригрозив новыми санкциями. В угрозах президента США в адрес России нет ничего нового, Москва остается готовой к равноправному и уважительному диалогу, прокомментировал этот ультиматум в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО предвидят свою неудачу в украинском конфликтеТрамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД РоссииЭпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России

https://crimea.ria.ru/20250123/lomka-zelenskogo-pochemu-on-ne-vklyuchil-krym-v-usloviya-peregovorov-s-rf-1143589299.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, переговоры, украина