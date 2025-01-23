https://crimea.ria.ru/20250123/gaz-vzorvalsya-v-poselke-pod-sevastopolem--iz-pod-zavalov-dostali-muzhchinu-1143606218.html

Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину

Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину

После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T19:01

2025-01-23T19:01

2025-01-23T19:07

севастополь

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

газ

взрыв

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Об этом сообщает МЧС России.Сотрудники МЧС России разобрали конструкции, спасли пострадавшего. Он госпитализирован. Также под обломками нашли кошку, животное забрали родственники хозяина.В ноябре прошлого года после взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы.В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, взрыв, животные