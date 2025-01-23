Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину
В поселке под Севастополем взорвался газ – из-под завалов достали мужчину и кошку
19:01 23.01.2025 (обновлено: 19:07 23.01.2025)
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Об этом сообщает МЧС России.
"В поселке Кача произошел хлопок газовоздушной смеси в двухэтажном строении. Это случилось из-за разгереметизации баллона. Под рухнувшими фрагментами находился мужчина", – сказано в сообщении.
Сотрудники МЧС России разобрали конструкции, спасли пострадавшего. Он госпитализирован. Также под обломками нашли кошку, животное забрали родственники хозяина.
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
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Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
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Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
3 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
1 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
2 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
3 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
В ноябре прошлого года после взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы.
В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.
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