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Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину
Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину
После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T19:01
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севастополь
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происшествия
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газ
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животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Об этом сообщает МЧС России.Сотрудники МЧС России разобрали конструкции, спасли пострадавшего. Он госпитализирован. Также под обломками нашли кошку, животное забрали родственники хозяина.В ноябре прошлого года после взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы.В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), газ, взрыв, животные
Газ взорвался в поселке под Севастополем – из-под завалов достали мужчину

В поселке под Севастополем взорвался газ – из-под завалов достали мужчину и кошку

19:01 23.01.2025 (обновлено: 19:07 23.01.2025)
 
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Об этом сообщает МЧС России.
"В поселке Кача произошел хлопок газовоздушной смеси в двухэтажном строении. Это случилось из-за разгереметизации баллона. Под рухнувшими фрагментами находился мужчина", – сказано в сообщении.
Сотрудники МЧС России разобрали конструкции, спасли пострадавшего. Он госпитализирован. Также под обломками нашли кошку, животное забрали родственники хозяина.
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
1 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
2 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
© МЧС РоссииЧеловека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
3 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
1 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
2 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
3 из 3
Человека и кошку извлекли из-под завала в Севастополе
© МЧС России
В ноябре прошлого года после взрыва газа и пожара в многоэтажке под Воронежем один человек погиб, еще один пострадал, десятки людей были эвакуированы.
В конце октября взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Черкесске, обрушились верхние этажи. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Позднее из-под завалов разрушенного взрывом дома извлекли тела еще двух погибших. 52 человека были эвакуированы, их вывезли в пункт временного размещения.
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