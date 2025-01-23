https://crimea.ria.ru/20250123/ego-nikto-ne-lyubit-v-rade-prizvali-poproschatsya-s-zelenskim-1143604400.html

"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским

"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским - РИА Новости Крым, 23.01.2025

"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским

Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T18:06

2025-01-23T18:06

2025-01-23T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.По его словам, внутри страны его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, за пределами Украины – "упертым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой". Ранее нардеп заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность украинской армии, и поэтому фронт посыплется в течение 100 дней, если Зеленский не пойдет на переговоры с Россией.Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил своему представителю Киту Келлогу заключить мир на Украине в течение тех же ста дней.В августе прошлого года, до своего задержания, Дубинский заявлял, что вторжением на территорию Курской области Зеленский пытается обеспечить собственное выживание. Это дает основание считать помощь стран НАТО Украине прямым участием в конфликте, писал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский, верховная рада украины, украина, мнения