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"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским
"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским - РИА Новости Крым, 23.01.2025
"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским
Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T18:06
2025-01-23T18:15
новости
владимир зеленский
верховная рада украины
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.По его словам, внутри страны его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, за пределами Украины – "упертым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой". Ранее нардеп заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность украинской армии, и поэтому фронт посыплется в течение 100 дней, если Зеленский не пойдет на переговоры с Россией.Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил своему представителю Киту Келлогу заключить мир на Украине в течение тех же ста дней.В августе прошлого года, до своего задержания, Дубинский заявлял, что вторжением на территорию Курской области Зеленский пытается обеспечить собственное выживание. Это дает основание считать помощь стран НАТО Украине прямым участием в конфликте, писал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада
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РИА Новости Крым
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новости, владимир зеленский, верховная рада украины, украина, мнения
"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским

В Верховной Раде Украины призвали попрощаться с Зеленским

18:06 23.01.2025 (обновлено: 18:15 23.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский становится изгоем, пришло время с ним прощаться, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Кроме мелочей в виде сотен тысяч смертей и утраченных территорий, у Зеленского сейчас вырисовалась проблема посерьезнее. Его никто не любит. Вчерашнее обожание, похлопывание по плечу, аплодисменты и красные дорожки - уходят в прошлое. Вчерашний любимчик становится изгоем", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, внутри страны его считают вором, узурпатором и виновником грядущего поражения, за пределами Украины – "упертым дураком, который тянет за собой всех в пропасть третьей мировой".

"Пора (с Зеленским - ред.) прощаться", - добавил Александр Дубинский.

Ранее нардеп заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность украинской армии, и поэтому фронт посыплется в течение 100 дней, если Зеленский не пойдет на переговоры с Россией.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил своему представителю Киту Келлогу заключить мир на Украине в течение тех же ста дней.
В августе прошлого года, до своего задержания, Дубинский заявлял, что вторжением на территорию Курской области Зеленский пытается обеспечить собственное выживание. Это дает основание считать помощь стран НАТО Украине прямым участием в конфликте, писал он.
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