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ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми
ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми - РИА Новости Крым, 23.01.2025
ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми
К этому времени в больницы доставлены семеро детей после ДТП под Волгоградом, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T20:41
2025-01-23T20:41
2025-01-23T20:41
мария львова-белова
новости
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. К этому времени в больницы доставлены семеро детей после ДТП под Волгоградом, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.Ранее сообщалось о шестерых пострадавших детях и одном взрослом, а также о госпитализации четверых детей после ДТП со школьным автобусом , которое произошло в Волгоградской области днем 23 января.По ее словам, сейчас медики готовятся к проведению телемедицинской консультации со специалистами российской детской клинической больницы имени Пирогова. Аппарат омбудсмена держит ситуацию на контроле.Автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуВ Крыму три человека погибли в ДТПВ страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мария львова-белова, новости, происшествия, дети, дтп, волгоград
ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми
После ДТП со школьным автобусом под Волгоградом в больницы доставлены семеро детей