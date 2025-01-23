https://crimea.ria.ru/20250123/dtp-so-shkolnym-avtobusom-pod-volgogradom--chto-s-postradavshimi-detmi-1143610084.html

ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми

ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми - РИА Новости Крым, 23.01.2025

ДТП со школьным автобусом под Волгоградом – что с пострадавшими детьми

К этому времени в больницы доставлены семеро детей после ДТП под Волгоградом, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T20:41

2025-01-23T20:41

2025-01-23T20:41

мария львова-белова

новости

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. К этому времени в больницы доставлены семеро детей после ДТП под Волгоградом, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.Ранее сообщалось о шестерых пострадавших детях и одном взрослом, а также о госпитализации четверых детей после ДТП со школьным автобусом , которое произошло в Волгоградской области днем 23 января.По ее словам, сейчас медики готовятся к проведению телемедицинской консультации со специалистами российской детской клинической больницы имени Пирогова. Аппарат омбудсмена держит ситуацию на контроле.Автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок. Следком возбудил уголовное дело, ведется прокурорская проверка. По факту ДТП также проведут ведомственную проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогуВ Крыму три человека погибли в ДТПВ страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин

волгоград

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария львова-белова, новости, происшествия, дети, дтп, волгоград