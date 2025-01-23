https://crimea.ria.ru/20250123/chislo-postradavshikh-v-smertelnom-dtp-so-shkolnym-avtobusom-vyroslo-do-7-1143598453.html
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7 - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7
Шестеро детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщает администрация региона. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:25
2025-01-23T16:25
2025-01-23T16:25
дтп
происшествия
волгоградская область
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новости
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Шестеро детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщает администрация региона.Также дополнительное обследование проходят двое детей с травмами.В Октябрьский район на помощь коллегам направлена бригада медиков 25-й больницы скорой медицинской помощи Волгограда.Авария произошла на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Один ребенок погиб. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.По факту ДТП проведут ведомственную проверку. также проверку организовала прокуратура области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
волгоградская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, происшествия, волгоградская область, дети, новости, автобус
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7
Шестеро детей и один взрослый ранены в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области