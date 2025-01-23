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Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7 - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7 - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7
Шестеро детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщает администрация региона. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:25
2025-01-23T16:25
дтп
происшествия
волгоградская область
дети
новости
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Шестеро детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщает администрация региона.Также дополнительное обследование проходят двое детей с травмами.В Октябрьский район на помощь коллегам направлена бригада медиков 25-й больницы скорой медицинской помощи Волгограда.Авария произошла на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Один ребенок погиб. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.По факту ДТП проведут ведомственную проверку. также проверку организовала прокуратура области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, волгоградская область, дети, новости, автобус
Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7

Шестеро детей и один взрослый ранены в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

16:25 23.01.2025
 
© ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области
© ГУ МВД России по Волгоградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Шестеро детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, сообщает администрация региона.
"В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Также дополнительное обследование проходят двое детей с травмами.
В Октябрьский район на помощь коллегам направлена бригада медиков 25-й больницы скорой медицинской помощи Волгограда.
Авария произошла на автодороге "Волгоград-Котельниково-Сальск" около 14:00. Школьный автобус, который развозил детей после занятий, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai и перевернулся. Один ребенок погиб. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.
По факту ДТП проведут ведомственную проверку. также проверку организовала прокуратура области.
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ДТППроисшествияВолгоградская областьдетиНовостиАвтобус
 
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