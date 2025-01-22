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В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо
В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо
Группа иностранных экспертов, причастных к организации майдана на Украине и событиям в Грузии, сейчас работает над свержением правительства в Словакии. Такое... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T16:43
2025-01-22T16:43
словакия
роберт фицо
в мире
политика
госпереворот
майдан
новости
украина
грузия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Группа иностранных экспертов, причастных к организации майдана на Украине и событиям в Грузии, сейчас работает над свержением правительства в Словакии. Такое заявление сделал премьер республики Роберт Фицо.По его данным, иностранные эксперты готовят антиправительственный переворот по схеме, опробованной в разных странах, с попытками помешать работе государственных органов власти."Целью будет падение правительства", - сказал премьер.Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ.3 октября Фицо заявил, что во время пребывания его правительства у власти сделает все возможное, чтобы по окончании украинского конфликта Россия и Евросоюз восстановили отношения, а также аноснировал свой визит в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мираФицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажируетСловакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа
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РИА Новости Крым
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словакия, роберт фицо, в мире, политика, госпереворот, майдан, новости, украина, грузия
В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо

В Словакии причастные к майдану в Киеве иностранные эксперты хотят свергнуть власть – Фицо

16:43 22.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Группа иностранных экспертов, причастных к организации майдана на Украине и событиям в Грузии, сейчас работает над свержением правительства в Словакии. Такое заявление сделал премьер республики Роберт Фицо.
"Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", - цитирует Фицо РИА Новости.
По его данным, иностранные эксперты готовят антиправительственный переворот по схеме, опробованной в разных странах, с попытками помешать работе государственных органов власти.
"Целью будет падение правительства", - сказал премьер.
Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ.
3 октября Фицо заявил, что во время пребывания его правительства у власти сделает все возможное, чтобы по окончании украинского конфликта Россия и Евросоюз восстановили отношения, а также аноснировал свой визит в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
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СловакияРоберт ФицоВ миреПолитикаГоспереворотМайданНовостиУкраинаГрузия
 
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