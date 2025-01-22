https://crimea.ria.ru/20250122/v-slovakii-gotovyat-maydan-po-primeru-ukrainy--fitso-1143576052.html

В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо

В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо

Группа иностранных экспертов, причастных к организации майдана на Украине и событиям в Грузии, сейчас работает над свержением правительства в Словакии. Такое... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T16:43

2025-01-22T16:43

2025-01-22T16:43

словакия

роберт фицо

в мире

политика

госпереворот

майдан

новости

украина

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143575936_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_57c60fe4733f838945f8d1bdb85096d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Группа иностранных экспертов, причастных к организации майдана на Украине и событиям в Грузии, сейчас работает над свержением правительства в Словакии. Такое заявление сделал премьер республики Роберт Фицо.По его данным, иностранные эксперты готовят антиправительственный переворот по схеме, опробованной в разных странах, с попытками помешать работе государственных органов власти."Целью будет падение правительства", - сказал премьер.Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ.3 октября Фицо заявил, что во время пребывания его правительства у власти сделает все возможное, чтобы по окончании украинского конфликта Россия и Евросоюз восстановили отношения, а также аноснировал свой визит в Москву на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мираФицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажируетСловакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа

словакия

украина

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, роберт фицо, в мире, политика, госпереворот, майдан, новости, украина, грузия