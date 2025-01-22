https://crimea.ria.ru/20250122/v-pentagone-uvolili-vsekh-otvechavshikh-za-ukrainu-chinovnikov-1143551348.html

В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников

В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников

Все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T08:27

2025-01-22T08:27

2025-01-22T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, сославшись на информацию издания The Washington Post.По мнению журналиста, отношения Вашингтона и Киева при новой администрации США ждет полная перезагрузка."Изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", – прокомментировал Бочкала.Президент США Дональд Трамп ранее своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Как отмечается в документе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя возможность дальнейших поставок вооружений Киеву, Трамп заявил, что в Белом доме "изучают данный вопрос".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь ТрампаИнаугурация Трампа: реакция в мире на первые решения и заявленияПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа

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сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, сша, пентагон, политика, в мире, поставки западного оружия украине