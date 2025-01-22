Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250122/v-pentagone-uvolili-vsekh-otvechavshikh-za-ukrainu-chinovnikov-1143551348.html
В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников
В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников
Все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T08:27
2025-01-22T08:31
новости
украина
сша
пентагон
политика
в мире
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_4db4ea97a7146644b2adc166b5ac7c56.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, сославшись на информацию издания The Washington Post.По мнению журналиста, отношения Вашингтона и Киева при новой администрации США ждет полная перезагрузка."Изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", – прокомментировал Бочкала.Президент США Дональд Трамп ранее своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Как отмечается в документе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя возможность дальнейших поставок вооружений Киеву, Трамп заявил, что в Белом доме "изучают данный вопрос".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь ТрампаИнаугурация Трампа: реакция в мире на первые решения и заявленияПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_832422105d28f9c62fa48e67af27f850.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, сша, пентагон, политика, в мире, поставки западного оружия украине
В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников

Все ответственные за Украину чиновники Пентагона уволены – журналист Бочкала

08:27 22.01.2025 (обновлено: 08:31 22.01.2025)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Все сотрудники Минобороны США, которые отвечали за украинское направление, отстранены, уволены или будут переведены на новые должности. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, сославшись на информацию издания The Washington Post.

"Провели встречу с журналистами издания The Washington Post… Корреспондент, отвечающий за украинский трек, поехал в Пентагон узнать новости, что слышно по Украине… Все, кто отвечал за Украину, уволены или отстранены. Или куда-то переведут на другие должности", – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению журналиста, отношения Вашингтона и Киева при новой администрации США ждет полная перезагрузка.
"Изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", – прокомментировал Бочкала.
Президент США Дональд Трамп ранее своим указом приостановил все программы военной помощи другим странам на 90 дней. Как отмечается в документе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.
Комментируя возможность дальнейших поставок вооружений Киеву, Трамп заявил, что в Белом доме "изучают данный вопрос".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
Инаугурация Трампа: реакция в мире на первые решения и заявления
Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа
 
НовостиУкраинаСШАПентагонПолитикаВ миреПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56В Алупке благоустраивают "Воронцовские купальни" и зону рыбацкой артели
09:46В Симферополе на сутки отключат воду
09:02Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума
08:48Зигзаг удачи и ирония судьбы Валентины Талызиной
08:27В Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников
08:11День войск авиации противовоздушной обороны России – инфографика
07:43Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году
07:21Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев
07:16Массированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствия
07:03Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине
06:40В Турции произошло сильное землетрясение
06:04Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
23:01Девять беспилотников сбили над Ростовской областью
22:57Первые решения Трампа и пожар на курорте в Турции: главное за день
22:39Количество жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76 человек
22:31Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году
22:16Материнский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
21:56Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
Лента новостейМолния