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В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку
В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку
Движимый желанием отомстить, 31-летний мужчина сначала надругался над могилой родственника девушки, а потом и на нее накинулся с ножом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T13:26
2025-01-22T13:26
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Движимый желанием отомстить, 31-летний мужчина сначала надругался над могилой родственника девушки, а потом и на нее накинулся с ножом. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма, отметив, что по ходатайству следователя обвиняемый заключен судом под стражу.По информации следствия, 31-летний мужчина приехал к девушке в город Щелкино, где они поссорились. Желая отомстить девушке, отвергнутый кавалер ночью явился на кладбище, где захоронен ее родственник, разбил могильную плиту и оставил надписи краской на надгробии.Злоумышленника, который пытался бежать, задержали полицейские. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.Ранее жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. 11 октября в ходе бытового конфликта нетрезвый отчим нанес ей удар ножом в спину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в РостовеТела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиВ Таганроге мать избила и оставила в сумке-переноске 6-тимесячных малышей
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РИА Новости Крым
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новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, ленинский районный суд крыма, щелкино
В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку

В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку

13:26 22.01.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Крыму в суд направлено уголовное дело о покушении на убийство и надругательстве над могилой
В Крыму в суд направлено уголовное дело о покушении на убийство и надругательстве над могилой
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Движимый желанием отомстить, 31-летний мужчина сначала надругался над могилой родственника девушки, а потом и на нее накинулся с ножом. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма, отметив, что по ходатайству следователя обвиняемый заключен судом под стражу.
По информации следствия, 31-летний мужчина приехал к девушке в город Щелкино, где они поссорились. Желая отомстить девушке, отвергнутый кавалер ночью явился на кладбище, где захоронен ее родственник, разбил могильную плиту и оставил надписи краской на надгробии.
"В ноябре прошлого года мужчина приехал в салон красоты, где находилась потерпевшая, и нанес ножом несколько ударов <...>. Благодаря вступившимся в конфликт очевидцам и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая выжила", – сказано в сообщении.
Злоумышленника, который пытался бежать, задержали полицейские. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
Ранее жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. 11 октября в ходе бытового конфликта нетрезвый отчим нанес ей удар ножом в спину.
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