https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-muzhchina-nadrugalsya-nad-mogiloy-i-chut-ne-ubil-devushku-1143567018.html

В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку

В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Крыму мужчина надругался над могилой и чуть не убил девушку

Движимый желанием отомстить, 31-летний мужчина сначала надругался над могилой родственника девушки, а потом и на нее накинулся с ножом. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T13:26

2025-01-22T13:26

2025-01-22T13:26

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прокуратура республики крым

происшествия

ленинский районный суд крыма

щелкино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Движимый желанием отомстить, 31-летний мужчина сначала надругался над могилой родственника девушки, а потом и на нее накинулся с ножом. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма, отметив, что по ходатайству следователя обвиняемый заключен судом под стражу.По информации следствия, 31-летний мужчина приехал к девушке в город Щелкино, где они поссорились. Желая отомстить девушке, отвергнутый кавалер ночью явился на кладбище, где захоронен ее родственник, разбил могильную плиту и оставил надписи краской на надгробии.Злоумышленника, который пытался бежать, задержали полицейские. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.Ранее жительница станицы Ивановской Красноармейского района Кубани ударила ножом подругу своей дочери, пришедшую к ним в гости. В Крыму арестовали жителя Судака, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней падчерицы. 11 октября в ходе бытового конфликта нетрезвый отчим нанес ей удар ножом в спину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанес множество ножевых ранений: подробности нападения на людей в РостовеТела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиВ Таганроге мать избила и оставила в сумке-переноске 6-тимесячных малышей

щелкино

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, ленинский районный суд крыма, щелкино