https://crimea.ria.ru/20250122/v-belgorodskoy-oblasti-iz-za-obstrelov-vsu-otselyayut-selo-1143582400.html

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село

Еще один населенных пункт в Белгородской области отселяют из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в видеобращении в Telegram-канале губернатор... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T21:34

2025-01-22T21:34

2025-01-22T21:34

новости

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Еще один населенных пункт в Белгородской области отселяют из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в видеобращении в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.Кроме того, он сообщил, что жители населенных пунктов Белгородского района: Малиновки, Отрадного, Красной Нивы и Толоконного, - смогут получить частичную компенсацию за аренду жилья.В Белгородской области в связи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, с 15 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.В тот же месяц власти объявили об отселении жителей села Новостроевка-Вторая и поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также села Новопетровка в Валуйском округе.В октябре решили отселить и жителей Петровки и Соловьевки в Белгородском районе.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на БелгородчинеПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяДрон ВСУ взорвал машину в Шебекино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область