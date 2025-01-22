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В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село
Еще один населенных пункт в Белгородской области отселяют из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в видеобращении в Telegram-канале губернатор... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T21:34
2025-01-22T21:34
новости
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Еще один населенных пункт в Белгородской области отселяют из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в видеобращении в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.Кроме того, он сообщил, что жители населенных пунктов Белгородского района: Малиновки, Отрадного, Красной Нивы и Толоконного, - смогут получить частичную компенсацию за аренду жилья.В Белгородской области в связи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, с 15 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.В тот же месяц власти объявили об отселении жителей села Новостроевка-Вторая и поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также села Новопетровка в Валуйском округе.В октябре решили отселить и жителей Петровки и Соловьевки в Белгородском районе.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на БелгородчинеПри атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранена семьяДрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
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новости, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область
В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село

Еще один населенных пункт в Белгородской области отселяют из-за обстрелов ВСУ

21:34 22.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей. Архивное фото
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Еще один населенных пункт в Белгородской области отселяют из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в видеобращении в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.
"Принято решение: Терезовка, Шебекинский округ – начинаем отселение, исходя из оперативной обстановки", - сообщил Гладков.
Кроме того, он сообщил, что жители населенных пунктов Белгородского района: Малиновки, Отрадного, Красной Нивы и Толоконного, - смогут получить частичную компенсацию за аренду жилья.
В Белгородской области в связи со сложной обстановкой, связанной с обстрелами ВСУ, с 15 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
В тот же месяц власти объявили об отселении жителей села Новостроевка-Вторая и поселков Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также села Новопетровка в Валуйском округе.
В октябре решили отселить и жителей Петровки и Соловьевки в Белгородском районе.
Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиВячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская область
 
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