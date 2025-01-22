https://crimea.ria.ru/20250122/uvolena-glavnyy-bukhgalter-krymskoy-zheleznoy-dorogi-1143580300.html

Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги

Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги

В связи с утратой доверия уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T18:53

2025-01-22T18:53

2025-01-22T18:53

происшествия

транспортная прокуратура

крымская железная дорога (кжд)

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В связи с утратой доверия уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.Суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры и возложил на предприятие обязанность уволить должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения.Судебное решение, по информации прокуратуры, вступило в законную силу и исполнено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грубо нарушила этику - в Симферополе уволили сотрудницу больницыАксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, транспортная прокуратура, крымская железная дорога (кжд), крым, новости