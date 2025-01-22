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Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги
Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги
В связи с утратой доверия уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T18:53
2025-01-22T18:53
происшествия
транспортная прокуратура
крымская железная дорога (кжд)
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В связи с утратой доверия уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.Суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры и возложил на предприятие обязанность уволить должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения.Судебное решение, по информации прокуратуры, вступило в законную силу и исполнено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грубо нарушила этику - в Симферополе уволили сотрудницу больницыАксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Севастополе чиновник от здравоохранения обманул бюджет на 15 млн
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происшествия, транспортная прокуратура, крымская железная дорога (кжд), крым, новости
Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги

Главный бухгалтер Крымской железной дороги уволена в связи с утратой доверия

18:53 22.01.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В связи с утратой доверия уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Выявлен факт непредоставления главным бухгалтером ФГУП "Крымская железная дорога" справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок", - говорится в сообщении.
Суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры и возложил на предприятие обязанность уволить должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения.
Судебное решение, по информации прокуратуры, вступило в законную силу и исполнено.
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