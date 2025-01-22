https://crimea.ria.ru/20250122/ultimatum-trampa-rossii-i-indeksatsiya-pensiy-glavnoe-za-den-1143581890.html

Ультиматум Трампа России и индексация пенсий: главное за день

Ультиматум Трампа России и индексация пенсий: главное за день - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Ультиматум Трампа России и индексация пенсий: главное за день

Президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум: либо она завершает спецоперацию, либо последуют санкции. Политолог оценил очередное заявление главы... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T22:55

2025-01-22T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум: либо она завершает спецоперацию, либо последуют санкции. Политолог оценил очередное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского в Давосе о непризнании Украиной Крыма российским. Россия и Узбекистан договорились о стратегическом военном партнерстве. В России дополнительно проиндексируют страховые и военные пенсии. В Керчи обнаружили новые следы мазута, при этом рисков размытия береговой линии в Крыму из-за его уборки нет. В крымских больницах находятся пять человек, в том числе дети, раненные ВСУ в Херсонской области.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ультиматум Трампа РоссииПрезидент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию. В случае, если сделка не будет достигнута, то, по его словам, последуют санкции на российский экспорт, в также высокие налоги и пошлины.Он подчеркнул, что таким образом хочет сделать одолжение президенту РФ Владимиру Путину и заверил, что не желает "навредить России".Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что разнонаправленные шаги Трампа в отношении России были ожидаемы. Действия 47-го президента Америки, его высказывания меняются по мере смены настроения. Он считает, что как он хочет, так и будет. Но так, по словам политолога, не будет.Заявление Зеленского в Давосе о КрымеНа Всемирном экономическом форуме в Давосе глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов, в частности, Крыма.По мнению политолога Дмитрия Журавлева, он делает такие заявления, чтобы о нем не забыли. Зеленский пытается сохранить хотя бы видимость влияния на происходящие процессы. Однако все ключевые решения будут принимать основные игроки - Россия и США. При этом Журавлев уверен, что ожидать уступок от Трампа в пользу РФ не стоит.Стратегическое военное партнерство России и УзбекистанаВ Ташкенте подписаны план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на текущий год и соответствующая программа на 2026-2030 годы.По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, совместная работа двух стран оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе.Дополнительная индексация страховых и военных пенсийСтраховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия будут дополнительно проиндексированы - на 9,5 процента, исходя из реальной ситуации с инфляцией в прошлом году. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин. Пересчитать страховые и военные пенсии должны задним числом - с 1 января 2025 года. Соответствующую доплату осуществят в феврале.Новые следы мазута в КрымуНа побережье в Керчи обнаружены новые следы нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Незначительный выброс содержащих фракции мазута зафиксирован в районе морвокзала – около 100 метров. Загрязненные участки выявлены и в районе поселка Подмаячное, где очистили 900 метров берега.Глава Госсовета региона Владимир Константинов сообщил, что рисков размытия береговой линии и изменения ландшафта на территории Крыма из-за вывоза загрязненного мазутом грунта не наблюдается.Состояние доставленных в Крым раненных ВСУ детейДвое детей, получивших накануне ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии. Всего в Крыму на лечении пять раненых: трое детей - в Республиканской детской клинической больнице, двое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Состояние одного из пациентов тяжелое, второй в состоянии средней степени тяжести.

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https://crimea.ria.ru/20250122/sbor-mazuta-v-sevastopolskom-glavke-mchs---feyk-1143582569.html

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https://crimea.ria.ru/20250122/aksenov-prigrozil-chinovnikam-feodosii-distsiplinarnymi-vzyskaniyami-1143579985.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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