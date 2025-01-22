https://crimea.ria.ru/20250122/ukaz-trampa-povliyaet-na-razvitie-otnosheniy-ssha-s-rossiey---ekspert-1143572499.html

Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт

Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт

Указ президента США Дональда Трампа о неизменности двух полов впервые за 80 лет, с момента окончания Второй мировой войны, обозначил платформу для... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T20:54

2025-01-22T20:54

2025-01-22T20:54

радио "спутник в крыму"

мнения

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андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Указ президента США Дональда Трампа о неизменности двух полов впервые за 80 лет, с момента окончания Второй мировой войны, обозначил платформу для сотрудничества двух стран ради спасения человечества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, гендерная тема, поднятая новым американском лидером для утверждения и защиты только двух полов человека – мужского и женского – "чуть ли не самый главный, базовый вопрос, по которому мы с нынешними США с администрацией Трампа можем выработать общую платформу"."Мало того: у нас здесь появляется то, чего нам не хватало последние лет 80, то есть со Второй мировой войны: общий враг. Это те, кто пытаются изуродовать человека, общество, семью, традиционные ценности, религии. Силы, которые все это протаскивают, планируют уничтожить человека как Homo sapiens и творение Божье. Это очень опасно. И пока оно не уничтожено в своих очагах, люди всего мира успокоиться просто не могут", – прокомментировал Никифоров.Этот общий для России, США и всего человечества враг действует изнутри, но тем он и опаснее, заметил эксперт.По его мнению, с нынешней администрацией США "гораздо больше перспектив".20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и подписал в тот же день ряд указов, подчеркнув, что они отражают выполнение его главных предвыборных обещаний. В их числе – указ о признании в Америке только двух неизменных полов – мужского и женского. Также документом предписано удалить всю информацию, которая может популяризировать гендерную идеологию. А государственное финансирование таких идей и изменение пола медицинским путем в США запрещаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, сша, россия, общество, андрей никифоров, дональд трамп