https://crimea.ria.ru/20250122/ukaz-trampa-povliyaet-na-razvitie-otnosheniy-ssha-s-rossiey---ekspert-1143572499.html
Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт
Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт
Указ президента США Дональда Трампа о неизменности двух полов впервые за 80 лет, с момента окончания Второй мировой войны, обозначил платформу для... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T20:54
2025-01-22T20:54
2025-01-22T20:54
радио "спутник в крыму"
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политика
сша
россия
общество
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Указ президента США Дональда Трампа о неизменности двух полов впервые за 80 лет, с момента окончания Второй мировой войны, обозначил платформу для сотрудничества двух стран ради спасения человечества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.По мнению Никифорова, гендерная тема, поднятая новым американском лидером для утверждения и защиты только двух полов человека – мужского и женского – "чуть ли не самый главный, базовый вопрос, по которому мы с нынешними США с администрацией Трампа можем выработать общую платформу"."Мало того: у нас здесь появляется то, чего нам не хватало последние лет 80, то есть со Второй мировой войны: общий враг. Это те, кто пытаются изуродовать человека, общество, семью, традиционные ценности, религии. Силы, которые все это протаскивают, планируют уничтожить человека как Homo sapiens и творение Божье. Это очень опасно. И пока оно не уничтожено в своих очагах, люди всего мира успокоиться просто не могут", – прокомментировал Никифоров.Этот общий для России, США и всего человечества враг действует изнутри, но тем он и опаснее, заметил эксперт.По его мнению, с нынешней администрацией США "гораздо больше перспектив".20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и подписал в тот же день ряд указов, подчеркнув, что они отражают выполнение его главных предвыборных обещаний. В их числе – указ о признании в Америке только двух неизменных полов – мужского и женского. Также документом предписано удалить всю информацию, которая может популяризировать гендерную идеологию. А государственное финансирование таких идей и изменение пола медицинским путем в США запрещаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится
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мнения, политика, сша, россия, общество, андрей никифоров, дональд трамп
Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт
Указ Трампа о неизменности двух полов повлияет на развитие отношений США с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым.
Указ президента США Дональда Трампа о неизменности двух полов впервые за 80 лет, с момента окончания Второй мировой войны, обозначил платформу для сотрудничества двух стран ради спасения человечества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
По мнению Никифорова, гендерная тема, поднятая новым американском лидером для утверждения и защиты только двух полов человека – мужского и женского – "чуть ли не самый главный, базовый вопрос, по которому мы с нынешними США с администрацией Трампа можем выработать общую платформу".
"Мало того: у нас здесь появляется то, чего нам не хватало последние лет 80, то есть со Второй мировой войны: общий враг. Это те, кто пытаются изуродовать человека, общество, семью, традиционные ценности, религии. Силы, которые все это протаскивают, планируют уничтожить человека как Homo sapiens и творение Божье. Это очень опасно. И пока оно не уничтожено в своих очагах, люди всего мира успокоиться просто не могут", – прокомментировал Никифоров.
Этот общий для России, США и всего человечества враг действует изнутри, но тем он и опаснее, заметил эксперт.
"И то, что Трамп сразу ставит этот вопрос среди приоритетных, настраивает на определенный оптимизм. Чем не повод посотрудничать? Посмотрим, как это будет получаться, что мы сможем совместно здесь предпринять и о чем договориться, чтобы выстроить единый фронт", – сказал Никифоров.
По его мнению, с нынешней администрацией США "гораздо больше перспектив".
20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США и подписал в тот же день ряд указов, подчеркнув, что они отражают выполнение его главных предвыборных обещаний. В их числе – указ о признании в Америке только двух неизменных полов – мужского и женского. Также документом предписано удалить всю информацию, которая может популяризировать гендерную идеологию. А государственное финансирование таких идей и изменение пола медицинским путем в США запрещаются.
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