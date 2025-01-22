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Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают
Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают
В ближайшее время акваторию в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закроют для судоходства. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T12:22
2025-01-22T12:27
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
морспасслужба
новости
керченский пролив
происшествия
краснодарский край
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В ближайшее время акваторию в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закроют для судоходства. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Очередное обследование затонувшей кормовой части танкера "Волгонефть-212" провели водолазы Морспасслужбы.Как рассказал капитан рейдового катера "Водолаз Кузьминых" Василий Якимов, по пути следования к месту крушения танкера проверяют акваторию на наличие выбросов нефтепродуктов.Место затопления кормы танкера "Волгонефть-212" обозначено буем – эта часть судна лежит на глубине 20 метров, она находится на расстоянии примерно 11 километров от берега.На электронных картах место отмечено навигационными знаками. Данные в гидрографическую службу передали специалисты Морспасслужбы, которые еще в конце декабря обнаружили точное место затопления кормы танкера. Тогда же водолазы провели первые обследования судна.В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря.Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и ПитераИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут
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керченский пролив
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РИА Новости Крым
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, морспасслужба, новости, керченский пролив, происшествия, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море
Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают

Акваторию в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают для судоходства

12:22 22.01.2025 (обновлено: 12:27 22.01.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия разлива мазута в Черном море
Последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В ближайшее время акваторию в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закроют для судоходства. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Очередное обследование затонувшей кормовой части танкера "Волгонефть-212" провели водолазы Морспасслужбы.
Как рассказал капитан рейдового катера "Водолаз Кузьминых" Василий Якимов, по пути следования к месту крушения танкера проверяют акваторию на наличие выбросов нефтепродуктов.
Место затопления кормы танкера "Волгонефть-212" обозначено буем – эта часть судна лежит на глубине 20 метров, она находится на расстоянии примерно 11 километров от берега.
На электронных картах место отмечено навигационными знаками. Данные в гидрографическую службу передали специалисты Морспасслужбы, которые еще в конце декабря обнаружили точное место затопления кормы танкера. Тогда же водолазы провели первые обследования судна.
"В ближайшее время на воде установят специальные знаки. Желтые конусы и специальная фигура – топовый крест – будут означать, что этот участок акватории закрыт для прохода над ним судов", – сказано в сообщении ведомства.
В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря.
Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.
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Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеМорспасслужбаНовостиКерченский проливПроисшествияКраснодарский крайРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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