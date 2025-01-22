https://crimea.ria.ru/20250122/sudokhodstvo-v-rayone-kormy-zatonuvshego-tankera-volgoneft-212-zakryvayut-1143561843.html

Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают

Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают

В ближайшее время акваторию в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закроют для судоходства. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T12:22

2025-01-22T12:22

2025-01-22T12:27

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

морспасслужба

новости

керченский пролив

происшествия

краснодарский край

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В ближайшее время акваторию в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закроют для судоходства. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Очередное обследование затонувшей кормовой части танкера "Волгонефть-212" провели водолазы Морспасслужбы.Как рассказал капитан рейдового катера "Водолаз Кузьминых" Василий Якимов, по пути следования к месту крушения танкера проверяют акваторию на наличие выбросов нефтепродуктов.Место затопления кормы танкера "Волгонефть-212" обозначено буем – эта часть судна лежит на глубине 20 метров, она находится на расстоянии примерно 11 километров от берега.На электронных картах место отмечено навигационными знаками. Данные в гидрографическую службу передали специалисты Морспасслужбы, которые еще в конце декабря обнаружили точное место затопления кормы танкера. Тогда же водолазы провели первые обследования судна.В Крыму, Севастополе и в Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в результате крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе 15 декабря.Ежедневно обследуются более 955 километров береговой линии. По состоянию на утро среды очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в КрымуСпасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и ПитераИз одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут

https://crimea.ria.ru/20250122/esche-tri-mazutnykh-pyatna-vyyavili-v-krymu-1143561030.html

керченский пролив

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, морспасслужба, новости, керченский пролив, происшествия, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море