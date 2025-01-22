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Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России
Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России
Разнонаправленные шаги Трампа в отношении России были ожидаемы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T19:45
2025-01-22T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Разнонаправленные шаги Трампа в отношении России были ожидаемы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.В среду утром стало известно, что 47-й президент США Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней.Однако вечером появилась информация, что Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, в противном случае он пригрозил новыми санкциями.По его мнению, действия Трампа, его высказывания меняются по мере смены настроения – "он ведет себя очень инфантильно".Одним из главных тезисов кандидата в президенты США Дональда Трампа в ходе избирательной кампании было быстрое урегулирование украинского вопроса. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения ТрампаУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 днейПутин перечислил условия для начала переговоров по Украине
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алексей мухин, мнения, политика, сша, дональд трамп, россия, санкции
Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России

Разнонаправленные шаги Трампа в отношении России были ожидаемы – политолог

19:45 22.01.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Разнонаправленные шаги Трампа в отношении России были ожидаемы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В среду утром стало известно, что 47-й президент США Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней.
Однако вечером появилась информация, что Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, в противном случае он пригрозил новыми санкциями.
"Эти шаги были ожидаемы еще, когда он баллотировался, когда он победил. Уже было понятно, что господин Трамп будет крайне разнонаправленным. Я бы его сравнил с римским императором, который ввел в сенат своего коня. Бывает такое состояние людей в определенном возрасте и с определенным психологическим складом", - говорит Алексей Мухин.
По его мнению, действия Трампа, его высказывания меняются по мере смены настроения – "он ведет себя очень инфантильно".

"К сожалению для всех, Трамп не стал умнее с прошлого своего президентского срока. Он считает, что как он хочет, так и будет. Так не будет, потому что это реальность", - подчеркнул политолог.

Одним из главных тезисов кандидата в президенты США Дональда Трампа в ходе избирательной кампании было быстрое урегулирование украинского вопроса. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".
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