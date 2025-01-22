https://crimea.ria.ru/20250122/shagi-trampa-budut-raznonapravlennym--politolog-ob-ugrozakh-rossii-1143581281.html

Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России

Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России

Разнонаправленные шаги Трампа в отношении России были ожидаемы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T19:45

2025-01-22T19:45

2025-01-22T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Разнонаправленные шаги Трампа в отношении России были ожидаемы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.В среду утром стало известно, что 47-й президент США Дональд Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за сто дней.Однако вечером появилась информация, что Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, в противном случае он пригрозил новыми санкциями.По его мнению, действия Трампа, его высказывания меняются по мере смены настроения – "он ведет себя очень инфантильно".Одним из главных тезисов кандидата в президенты США Дональда Трампа в ходе избирательной кампании было быстрое урегулирование украинского вопроса. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день", "еще до инаугурации" и так далее. В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения ТрампаУдастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 днейПутин перечислил условия для начала переговоров по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мухин, мнения, политика, сша, дональд трамп, россия, санкции