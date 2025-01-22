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Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные продвинулись вглубь обороны противника в зоне спецоперации, а потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1600 боевиков. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T13:56

2025-01-22T13:56

2025-01-22T13:56

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские военные продвинулись вглубь обороны противника в зоне спецоперации, а потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1600 боевиков. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" разбили врага возле Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 40 военнослужащих и шесть единиц техники и вооружения.Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Западное и нанесли противнику поражение возле Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки, Лозовой, а таже Ямполя, Северска и Колодезей."Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов", – сказано в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разбили врага возле Дружковки, Славянска, Николаевки, Константиновки, Предтечино, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Орехово-Василевки и Часова Яра.На этом участке фронта ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 250 боевиков. Также сожжены одиннадцать единиц техники и два склада с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и разбили врага в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка и Нововасилевка."Противник потерял до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", – уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" также заняли более выгодные рубежи и позиции, враг разбит возле Великой Новоселки, Зеленого Кута, Константинополя, Нового Комара и Богатыря. Потери киевского режима составили до 175 боевиков.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до полусотни боевиков киевского режима и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка.Ранее в среду сообщалось, что российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФНовости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотникамиРоссийские военные освободили Западное в Харьковской области

новые регионы россии

харьковская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу