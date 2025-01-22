https://crimea.ria.ru/20250122/rossiyskie-voennye-osvobodili-zapadnoe-v-kharkovskoy-oblasti-1143561971.html
Российские военные освободили Западное в Харьковской области
Российские военные освободили Западное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Российские военные освободили Западное в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T12:16
2025-01-22T12:16
2025-01-22T12:27
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харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военныхАрмия России освободила два населенных пункта в ДонбассеРоссийская армия освободила Украинку в ДНР
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область
Материал дополняется
Российские военные освободили Западное в Харьковской области
Населенный пункт Западное в Харьковской области освобожден - Минобороны
12:16 22.01.2025 (обновлено: 12:27 22.01.2025)