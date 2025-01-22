https://crimea.ria.ru/20250122/rossiyskie-voennye-osvobodili-zapadnoe-v-kharkovskoy-oblasti-1143561971.html

Российские военные освободили Западное в Харьковской области

Российские военные освободили Западное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Российские военные освободили Западное в Харьковской области

Российские военные освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T12:16

2025-01-22T12:16

2025-01-22T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военныхАрмия России освободила два населенных пункта в ДонбассеРоссийская армия освободила Украинку в ДНР

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харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область