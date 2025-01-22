https://crimea.ria.ru/20250122/rossiyskaya-promzona-v-egipte-pochemu-eto-vazhno-1143568862.html
Российская промзона в Египте: почему это важно
Российская промзона в Египте: почему это важно - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Российская промзона в Египте: почему это важно
С развитием промышленной зоны в Египте на побережье Суэцкого канала Россия существенно усилит свои позиции в мировой торговле. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T15:32
2025-01-22T15:32
2025-01-22T15:40
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андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. С развитием промышленной зоны в Египте на побережье Суэцкого канала Россия существенно усилит свои позиции в мировой торговле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.21 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы государств обсудили ряд совместных проектов, в том числе создание первой в Египте АЭС и развитие российской промышленной зоны в экономической зоне на побережье Суэцкого канала.По словам Никифорова, Суэцкий канал – один из важнейших перекрестков мировой торговли, контроль над которым дает неоспоримые выгоды. Второй важнейший морской коридор – Северный морской путь, и у России здесь сегодня уже явное лидерство, убежден политолог."Мы примерно как в гиперзвуке здесь США опережаем. Маршрут идет вдоль российских берегов. Он гораздо более удобный для навигации, чем Северо-Западный проход (морской путь через Северный Ледовитый океан – ред.), который Трамп обозначил, выдвинув претензию на Гренландию и Канаду", – сказал политолог.У России, находящейся сегодня в тесной связке Китаем по ряду экономических вопросов, есть определенные рычаги влияния и на работу третьего важнейшего морского перекрестка – Панамского канала, тема которого "болезненна для Трампа", заметил эксперт. В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявил, что Панамским каналом сегодня в действительности управляет Пекин, и он намерен вернуть контроль над этой морской артерией США.Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в мае 2018 года. Согласно документам, она будет включать два участка. Первый будет расположен в районе города и порта Айн-Сохна, на северо-западном побережье Красного моря, у входа в Суэцкий канал. Второй – в восточной части Порт-Саида, недалеко от средиземноморского побережья.В марте 2023 года страны подписали дополнительное соглашение, согласно которому российские компании-резиденты получали право продавать произведенную здесь продукцию не только в третьи страны, как оговаривалось изначально, но и на рынке Египта.В Минпромторге РФ сообщали, что объем бюджетного финансирования создания и развития российской промзоны в Египте до 2026 года составит 9,5 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей РоссииКак Крым свяжет Россию и Африку – экспертКлинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой
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мнения, египет, россия, в мире, экономика, андрей никифоров, политика
Российская промзона в Египте: почему это важно
Российская промзона в Египте усилит влияние Москвы на мировую экономику – политолог
15:32 22.01.2025 (обновлено: 15:40 22.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым.
С развитием промышленной зоны в Египте на побережье Суэцкого канала Россия существенно усилит свои позиции в мировой торговле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
21 января президент России Владимир Путин провел
телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы государств обсудили ряд совместных проектов, в том числе создание первой в Египте АЭС и развитие российской промышленной зоны в экономической зоне на побережье Суэцкого канала.
По словам Никифорова, Суэцкий канал – один из важнейших перекрестков мировой торговли, контроль над которым дает неоспоримые выгоды.
"Египет – один из лидеров Африки и с 2024 года – страна БРИКС, отношения с которой у России в последние годы носят нарастающий характер. Разумеется, это выражается и в новых перспективных проектах, одним из которых является российская промзона на побережье Суэцкого канала, где мы давно пытаемся присутствовать", - отметил он.
Второй важнейший морской коридор – Северный морской путь, и у России здесь сегодня уже явное лидерство, убежден политолог.
"Мы примерно как в гиперзвуке здесь США опережаем. Маршрут идет вдоль российских берегов. Он гораздо более удобный для навигации, чем Северо-Западный проход (морской путь через Северный Ледовитый океан – ред.), который Трамп обозначил, выдвинув претензию на Гренландию и Канаду", – сказал политолог.
У России, находящейся сегодня в тесной связке Китаем по ряду экономических вопросов, есть определенные рычаги влияния и на работу третьего важнейшего морского перекрестка – Панамского канала, тема которого "болезненна для Трампа", заметил эксперт.
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявил
, что Панамским каналом сегодня в действительности управляет Пекин, и он намерен вернуть контроль
над этой морской артерией США.
Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в мае 2018 года. Согласно документам, она будет включать два участка. Первый будет расположен в районе города и порта Айн-Сохна, на северо-западном побережье Красного моря, у входа в Суэцкий канал. Второй – в восточной части Порт-Саида, недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года страны подписали дополнительное соглашение, согласно которому российские компании-резиденты получали право продавать произведенную здесь продукцию не только в третьи страны, как оговаривалось изначально, но и на рынке Египта.
В Минпромторге РФ сообщали, что объем бюджетного финансирования создания и развития российской промзоны в Египте до 2026 года составит 9,5 млрд рублей.
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