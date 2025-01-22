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Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник
Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник
В Ростовской области умер подросток после распыления баллончика, проверку обстоятельств контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T21:52
2025-01-22T21:52
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ростовская область
происшествия
александр бастрыкин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Ростовской области умер подросток после распыления баллончика, проверку обстоятельств контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.Следственные органы СК России по Ростовской области по данному факту проводят процессуальную проверку. Руководителю Следкома региона Аслану Хуаде поручено представить доклад о ее ходе председателю СК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанцииШкольник погиб на заброшенном заводе в КерчиВ Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ростовская область, происшествия, александр бастрыкин, новости
Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник

Школьник умер в Ростовской области после распыления аэрозольного баллончика на огонь

21:52 22.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Ростовской области умер подросток после распыления баллончика, проверку обстоятельств контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.
"В СМИ сообщается, что в селе Кагальник 13-летний школьник погиб от полученных в результате распыления аэрозольного баллончика на огонь ожогов", - говорится в сообщении.
Следственные органы СК России по Ростовской области по данному факту проводят процессуальную проверку. Руководителю Следкома региона Аслану Хуаде поручено представить доклад о ее ходе председателю СК России.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Ростовская областьПроисшествияАлександр БастрыкинНовости
 
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