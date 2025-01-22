https://crimea.ria.ru/20250122/raspylil-ballonchik-na-ogon-v-rostovskoy-oblasti-pogib-shkolnik-1143582862.html

Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник

Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Распылил баллончик на огонь: в Ростовской области погиб школьник

В Ростовской области умер подросток после распыления баллончика, проверку обстоятельств контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T21:52

2025-01-22T21:52

2025-01-22T21:52

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ростовская область

происшествия

александр бастрыкин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Ростовской области умер подросток после распыления баллончика, проверку обстоятельств контролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.Следственные органы СК России по Ростовской области по данному факту проводят процессуальную проверку. Руководителю Следкома региона Аслану Хуаде поручено представить доклад о ее ходе председателю СК России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанцииШкольник погиб на заброшенном заводе в КерчиВ Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ростовская область, происшествия, александр бастрыкин, новости