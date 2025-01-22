https://crimea.ria.ru/20250122/proval-oborony-v-kharkovskoy-oblasti-arestovan-general-leytenant-vsu-1143581534.html

Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ

Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ

По делу о провале обороны в Харьковской области в Киеве арестован генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Артур Горбенко. Об этом сообщает украинское издание... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T20:07

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арест

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. По делу о провале обороны в Харьковской области в Киеве арестован генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Артур Горбенко. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.По информации издания, Горбенко был задержан в мае 2024 года вместе с генералом Галушкиным и полковником Рюмшиным. За Галушкина внесен залог в 5 млн гривен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФПойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуЭкс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России

https://crimea.ria.ru/20250119/mobilizatsiya-ne-pokryvaet-potrebnosti-vsu--syrskiy-1143487803.html

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харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арест, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, харьковская область, новости сво