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Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ
Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ
По делу о провале обороны в Харьковской области в Киеве арестован генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Артур Горбенко. Об этом сообщает украинское издание... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T20:07
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арест
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. По делу о провале обороны в Харьковской области в Киеве арестован генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Артур Горбенко. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.По информации издания, Горбенко был задержан в мае 2024 года вместе с генералом Галушкиным и полковником Рюмшиным. За Галушкина внесен залог в 5 млн гривен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФПойманного в Курской области наемника из Британии заключили под стражуЭкс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России
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арест, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, харьковская область, новости сво
Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ

Генерал-лейтенант ВСУ арестован по делу о провале обороны в Харьковской области

20:07 22.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на компьютерном столе
Наручники на компьютерном столе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. По делу о провале обороны в Харьковской области в Киеве арестован генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Артур Горбенко. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.

"Печерский райсуд Киева избрал генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения: 2 месяца под стражей с залогом в 25 млн гривен (более 58 млн рублей – ред.)", - говорится в сообщении.

По информации издания, Горбенко был задержан в мае 2024 года вместе с генералом Галушкиным и полковником Рюмшиным. За Галушкина внесен залог в 5 млн гривен.
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