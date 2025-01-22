https://crimea.ria.ru/20250122/pozhar-na-neftebaze-v-voronezhskoy-oblasti-polnostyu-potushen-1143578501.html

Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен

Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен

Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области завершено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T18:02

2025-01-22T18:02

2025-01-22T18:02

новости

пожар

атака украинских беспилотников на воронеж

воронежская область

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области завершено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Техника и пожарные убывают в места постоянной дислокации, а коммунальные машины, задействованные в ликвидации возгорания, возвращаются в Воронеж и районы региона, уточнил губернатор.Также он выразил благодарность пожарным за их непростой труд, муниципалитетам — за оказанное содействие, а коллегам из соседних областей за готовность помочь.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар на нефтебазе. 20 января силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников в небе над Воронежской областью. В результате падения одного из БПЛА на территории нефтебазы в Лискинском районе произошло новое возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на регионы России: где отработала ПВОМассированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствияЧто будет с британскими дронами на Украине

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пожар, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр гусев