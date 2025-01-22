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Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен
Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен
Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области завершено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T18:02
2025-01-22T18:02
2025-01-22T18:02
новости
пожар
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области завершено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Техника и пожарные убывают в места постоянной дислокации, а коммунальные машины, задействованные в ликвидации возгорания, возвращаются в Воронеж и районы региона, уточнил губернатор.Также он выразил благодарность пожарным за их непростой труд, муниципалитетам — за оказанное содействие, а коллегам из соседних областей за готовность помочь.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки дронов ВСУ вспыхнул пожар на нефтебазе. 20 января силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников в небе над Воронежской областью. В результате падения одного из БПЛА на территории нефтебазы в Лискинском районе произошло новое возгорание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на регионы России: где отработала ПВОМассированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствияЧто будет с британскими дронами на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, пожар, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), александр гусев
Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен
В Воронежской области тушение пожара на нефтебазе завершено