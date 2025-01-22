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Потери ВСУ в Курской области растут - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Потери ВСУ в Курской области растут
Потери ВСУ в Курской области растут - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Потери ВСУ в Курской области растут
Киевский режим продолжает нести потери личного состава и вооружения в Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли больше 390 боевиков, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T14:47
2025-01-22T14:47
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает нести потери личного состава и вооружения в Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли больше 390 боевиков, сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперацииНовости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотникамиРоссийские военные освободили Западное в Харьковской области
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ в Курской области растут

Почти 400 боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении за сутки

14:47 22.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает нести потери личного состава и вооружения в Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли больше 390 боевиков, сообщили в Минобороны России.

"За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов", – говорится в сводке Минобороны.

По данным военного ведомства, всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США.
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