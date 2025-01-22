https://crimea.ria.ru/20250122/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-rastut-1143573697.html

Потери ВСУ в Курской области растут

Потери ВСУ в Курской области растут - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Потери ВСУ в Курской области растут

Киевский режим продолжает нести потери личного состава и вооружения в Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли больше 390 боевиков, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T14:47

2025-01-22T14:47

2025-01-22T14:47

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает нести потери личного состава и вооружения в Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли больше 390 боевиков, сообщили в Минобороны России.По данным военного ведомства, всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперацииНовости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотникамиРоссийские военные освободили Западное в Харьковской области

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу