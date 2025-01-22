https://crimea.ria.ru/20250122/pogibli-v-boyu-v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1143579412.html

Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО

Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации, Валентином Леозновым и Русланом Пикульским. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T18:31

2025-01-22T18:31

2025-01-22T18:31

михаил развожаев

севастополь

утраты

память

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации, Валентином Леозновым и Русланом Пикульским. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, семья Леозновых переехала в Севастополь в 2011 году. Валентин работал в сфере торговли.Валентин Леознов, по словам губернатора, пользовался авторитетом у командования и уважением сослуживцев. Ему на раз поручались самые сложные задачи. Он геройски погиб в бою на Херсонском направлении.Руслан Пикульский отслужил срочную военную службу в мотострелковых войсках и получил военную специальность командира боевой машины. Михаил Развожаев рассказал, что мужчина часто приезжал на полуостров и в Севастополь, так как очень любил этот город и мечтал в нем жить. Родители Руслана Пикульского переехали в Севастополь в 2021 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, утраты, память, армия и флот, вооруженные силы россии, новости