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Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО
Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации, Валентином Леозновым и Русланом Пикульским. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T18:31
2025-01-22T18:31
2025-01-22T18:31
михаил развожаев
севастополь
утраты
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армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации, Валентином Леозновым и Русланом Пикульским. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, семья Леозновых переехала в Севастополь в 2011 году. Валентин работал в сфере торговли.Валентин Леознов, по словам губернатора, пользовался авторитетом у командования и уважением сослуживцев. Ему на раз поручались самые сложные задачи. Он геройски погиб в бою на Херсонском направлении.Руслан Пикульский отслужил срочную военную службу в мотострелковых войсках и получил военную специальность командира боевой машины. Михаил Развожаев рассказал, что мужчина часто приезжал на полуостров и в Севастополь, так как очень любил этот город и мечтал в нем жить. Родители Руслана Пикульского переехали в Севастополь в 2021 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, утраты, память, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО
Двух героев спецоперации проводили в последний путь в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в зоне спецоперации, Валентином Леозновым и Русланом Пикульским. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии ефрейтора, наводчика орудийной установки Валентина Феликсовича Леознова и гвардии старшего сержанта, командира отделения — командира боевой машины Руслана Леонидовича Пикульского", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, семья Леозновых переехала в Севастополь в 2011 году. Валентин работал в сфере торговли.
"В 2022 году в рамках частичной мобилизации он был призван для прохождения военной службы, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции", - уточняет Михаил Развожаев.
Валентин Леознов, по словам губернатора, пользовался авторитетом у командования и уважением сослуживцев. Ему на раз поручались самые сложные задачи. Он геройски погиб в бою на Херсонском направлении.
Руслан Пикульский отслужил срочную военную службу в мотострелковых войсках и получил военную специальность командира боевой машины. Михаил Развожаев рассказал, что мужчина часто приезжал на полуостров и в Севастополь, так как очень любил этот город и мечтал в нем жить. Родители Руслана Пикульского переехали в Севастополь в 2021 году.
"В 2024 году он заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения СВО. Руслан Леонидович старался любой ценой выполнить поставленную задачу и сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных. Геройски погиб в бою на Донецком направлении", - сообщил губернатор Севастополя.
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