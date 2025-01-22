https://crimea.ria.ru/20250122/otnosheniya-rossii-i-kitaya-pri-prezidentstve-trampa-chto-izmenitsya-1143560652.html

Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится

Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится

Повестка российско-китайских отношений загерметизирована от возможного воздействия США и с приходом Трампа никак не поменяется. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T11:33

2025-01-22T11:33

2025-01-22T11:33

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

сша

россия

китай

новости

мнения

политика

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/10/1128212644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecba69c5b1ce0a6e9b332f6ef90736ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Повестка российско-китайских отношений загерметизирована от возможного воздействия США и с приходом Трампа никак не поменяется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи, обозначив дальнейшие планы по развитию отношений между странами. Оценивая нынешний уровень взаимодействия стран, российский лидер заявил, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина – широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами.По мнению Никифорова, об этом контакте лидеры России и КНР договорились ранее без какой-либо привязки к дате инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, как некоторые полагают."Вряд ли это привязано. Поскольку на самом деле странам есть что обсудить и есть куда двигаться, решая свои национальные проблемы и сотрудничая при этом", – сказал Никифоров.По словам политолога, существующая сегодня российско-китайская повестка "уже хорошо регламентирована". Характер отношений между странами определен, и нет никаких предпосылок, чтобы он поменялся, даже если что-то предпринимать для этого будут США, считает Никифоров.Ранее политолог и журналист Юрий Светов в эфире высказал мнение о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен на отказ РФ от тесных отношений с Китаем. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине

сша

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, сша, россия, китай, новости, мнения, политика, дональд трамп