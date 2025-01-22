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Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится
Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится
Повестка российско-китайских отношений загерметизирована от возможного воздействия США и с приходом Трампа никак не поменяется. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T11:33
2025-01-22T11:33
2025-01-22T11:33
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Повестка российско-китайских отношений загерметизирована от возможного воздействия США и с приходом Трампа никак не поменяется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи, обозначив дальнейшие планы по развитию отношений между странами. Оценивая нынешний уровень взаимодействия стран, российский лидер заявил, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина – широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами.По мнению Никифорова, об этом контакте лидеры России и КНР договорились ранее без какой-либо привязки к дате инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, как некоторые полагают."Вряд ли это привязано. Поскольку на самом деле странам есть что обсудить и есть куда двигаться, решая свои национальные проблемы и сотрудничая при этом", – сказал Никифоров.По словам политолога, существующая сегодня российско-китайская повестка "уже хорошо регламентирована". Характер отношений между странами определен, и нет никаких предпосылок, чтобы он поменялся, даже если что-то предпринимать для этого будут США, считает Никифоров.Ранее политолог и журналист Юрий Светов в эфире высказал мнение о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен на отказ РФ от тесных отношений с Китаем. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине
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андрей никифоров, сша, россия, китай, новости, мнения, политика, дональд трамп
Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится
Отношения России и Китая с приходом к власти в США Трампа никак не изменятся – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым.
Повестка российско-китайских отношений загерметизирована от возможного воздействия США и с приходом Трампа никак не поменяется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи, обозначив дальнейшие планы по развитию отношений между странами. Оценивая нынешний уровень взаимодействия стран, российский лидер заявил, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина – широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами.
По мнению Никифорова, об этом контакте лидеры России и КНР договорились ранее без какой-либо привязки к дате инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, как некоторые полагают.
"Вряд ли это привязано. Поскольку на самом деле странам есть что обсудить и есть куда двигаться, решая свои национальные проблемы и сотрудничая при этом", – сказал Никифоров.
По словам политолога, существующая сегодня российско-китайская повестка "уже хорошо регламентирована". Характер отношений между странами определен, и нет никаких предпосылок, чтобы он поменялся, даже если что-то предпринимать для этого будут США, считает Никифоров.
"Я думаю, что они (отношения США и КНР – ред.) достаточно герметизированы от того, что Соединенные Штаты Америки начнут изображать. И я не вижу, чтобы какие-то смены декораций в Белом доме что-то здесь могли поменять", – резюмировал эксперт.
Ранее политолог и журналист Юрий Светов в эфире высказал мнение о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп готов содействовать установлению мира на Украине с учетом интересов России взамен
на отказ РФ от тесных отношений с Китаем.
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