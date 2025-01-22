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"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада
"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада - РИА Новости Крым, 22.01.2025
"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада
Лидер киевского режима Владимир Зеленский на форуме в Давосе обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T10:13
2025-01-22T10:13
2025-01-22T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский на форуме в Давосе обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс.Он также назвал позицию США и Германии "слабой" по отношению к России. По словам Зеленского, Берлин и Вашингтон "проиграли этот диалог", апеллируя к тому, что "когда-то какие-то у них были договоренности с русскими"."У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна", – сказал Зеленский.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.До своего вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не могла претендовать на место в Североатлантическом альянсе, и это понимали все стороны, в том числе Россия и Запад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мираМиротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решениеВ Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников
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владимир зеленский, нато, сша, политика, в мире, новости, украина
"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада
Зеленский: Запад врал Украине по поводу приглашения в НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский на форуме в Давосе обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс.
"Они (страны Запада - ред.) не поддерживали нас в НАТО, и это были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Он также назвал позицию США и Германии "слабой" по отношению к России. По словам Зеленского, Берлин и Вашингтон "проиграли этот диалог", апеллируя к тому, что "когда-то какие-то у них были договоренности с русскими".
"У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна", – сказал Зеленский.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил
, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.
До своего вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не могла претендовать на место в Североатлантическом альянсе, и это понимали все стороны, в том числе Россия и Запад.
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