https://crimea.ria.ru/20250122/oni-nam-vrali-zelenskiy-obrushilsya-s-kritikoy-na-strany-zapada-1143553448.html

"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада

"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада - РИА Новости Крым, 22.01.2025

"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны Запада

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на форуме в Давосе обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T10:13

2025-01-22T10:13

2025-01-22T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Лидер киевского режима Владимир Зеленский на форуме в Давосе обвинил западные страны в том, что они "лгали" Украине по поводу перспектив вступления в Североатлантический альянс.Он также назвал позицию США и Германии "слабой" по отношению к России. По словам Зеленского, Берлин и Вашингтон "проиграли этот диалог", апеллируя к тому, что "когда-то какие-то у них были договоренности с русскими"."У меня вопрос как у украинца: а чего вы вдруг договаривались без нас про нас? Мы независимая страна", – сказал Зеленский.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.До своего вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не могла претендовать на место в Североатлантическом альянсе, и это понимали все стороны, в том числе Россия и Запад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мираМиротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решениеВ Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, нато, сша, политика, в мире, новости, украина