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Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя
Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T20:12
2025-01-22T20:12
2025-01-22T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.По информации Росгвардии, внешние признаки говорили о том, что мужчина находится в состоянии опьянения. На место выехал наряд вневедомственной охраны."Росгвардейцы нашли дебошира обнаженным в коридоре гостиницы в полусознательном состоянии. В связи с его неадекватным поведением пришлось вызывать специализированную бригаду медиков", - сообщают в федеральной службе войск нацгвардии.Сотрудники Росгвардии осмотрели комнату мужчины и обнаружили полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества белого цвета.Позже удалось установить, что гость приехал в Севастополь из Владимирской области. По данному факту проводится проверка.В прошлом году голого туриста задержали на набережной Ялты, на него был составлен админпротокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницыГолый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверкаНаходившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, новости севастополя, крым, происшествия, общество, умвд россии по севастополю
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя
В гостинице в центре Севастополя задержали обнаженного мужчину
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
"Кнопку тревоги нажала администратор, которая рассказала правоохранителям, что постоялец без одежды ходил по этажам, стучал в номера других жильцов и выражался нецензурными словами", - говорится в сообщении.
По информации Росгвардии, внешние признаки говорили о том, что мужчина находится в состоянии опьянения. На место выехал наряд вневедомственной охраны.
"Росгвардейцы нашли дебошира обнаженным в коридоре гостиницы в полусознательном состоянии. В связи с его неадекватным поведением пришлось вызывать специализированную бригаду медиков", - сообщают в федеральной службе войск нацгвардии.
Сотрудники Росгвардии осмотрели комнату мужчины и обнаружили полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества белого цвета.
Позже удалось установить, что гость приехал в Севастополь из Владимирской области. По данному факту проводится проверка.
В прошлом году голого туриста задержали
на набережной Ялты, на него был составлен админпротокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
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