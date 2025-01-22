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Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя

Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя

Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T20:12

2025-01-22T20:12

2025-01-22T20:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.По информации Росгвардии, внешние признаки говорили о том, что мужчина находится в состоянии опьянения. На место выехал наряд вневедомственной охраны."Росгвардейцы нашли дебошира обнаженным в коридоре гостиницы в полусознательном состоянии. В связи с его неадекватным поведением пришлось вызывать специализированную бригаду медиков", - сообщают в федеральной службе войск нацгвардии.Сотрудники Росгвардии осмотрели комнату мужчины и обнаружили полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества белого цвета.Позже удалось установить, что гость приехал в Севастополь из Владимирской области. По данному факту проводится проверка.В прошлом году голого туриста задержали на набережной Ялты, на него был составлен админпротокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницыГолый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверкаНаходившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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