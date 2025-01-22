Рейтинг@Mail.ru
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250122/obnazhennogo-muzhchinu-zaderzhali-v-tsentre-sevastopolya-1143579243.html
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя
Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T20:12
2025-01-22T20:12
севастополь
новости крыма
новости севастополя
крым
происшествия
общество
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2869ea42c72994180b27098a82fa9713.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.По информации Росгвардии, внешние признаки говорили о том, что мужчина находится в состоянии опьянения. На место выехал наряд вневедомственной охраны."Росгвардейцы нашли дебошира обнаженным в коридоре гостиницы в полусознательном состоянии. В связи с его неадекватным поведением пришлось вызывать специализированную бригаду медиков", - сообщают в федеральной службе войск нацгвардии.Сотрудники Росгвардии осмотрели комнату мужчины и обнаружили полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества белого цвета.Позже удалось установить, что гость приехал в Севастополь из Владимирской области. По данному факту проводится проверка.В прошлом году голого туриста задержали на набережной Ялты, на него был составлен админпротокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницыГолый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверкаНаходившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_662bacd3c0792816aa5360a2bc73100f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, новости севастополя, крым, происшествия, общество, умвд россии по севастополю
Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя

В гостинице в центре Севастополя задержали обнаженного мужчину

20:12 22.01.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Обнаженного мужчину задержали в гостинице в центре Севастополя. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
"Кнопку тревоги нажала администратор, которая рассказала правоохранителям, что постоялец без одежды ходил по этажам, стучал в номера других жильцов и выражался нецензурными словами", - говорится в сообщении.
По информации Росгвардии, внешние признаки говорили о том, что мужчина находится в состоянии опьянения. На место выехал наряд вневедомственной охраны.
"Росгвардейцы нашли дебошира обнаженным в коридоре гостиницы в полусознательном состоянии. В связи с его неадекватным поведением пришлось вызывать специализированную бригаду медиков", - сообщают в федеральной службе войск нацгвардии.
Сотрудники Росгвардии осмотрели комнату мужчины и обнаружили полиэтиленовый пакетик со следами порошкообразного вещества белого цвета.
Позже удалось установить, что гость приехал в Севастополь из Владимирской области. По данному факту проводится проверка.
В прошлом году голого туриста задержали на набережной Ялты, на него был составлен админпротокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы
Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка
Находившийся в розыске россиянин под "градусом" устроил погоню в Судаке
 
СевастопольНовости КрымаНовости СевастополяКрымПроисшествияОбществоУМВД России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:42Сбор мазута в Севастопольском главке МЧС - фейк
21:42Женщина накинулась на слепую девушку в Анапе – возбуждено дело
21:34В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ отселяют село
21:21Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое
20:54Указ Трампа повлияет на развитие отношений США с Россией - эксперт
20:37Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды
20:12Обнаженного мужчину задержали в центре Севастополя
20:07Провал обороны в Харьковской области: арестован генерал-лейтенант ВСУ
19:45Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах России
19:34Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79
19:08Трамп призвал немедленно закончить СВО и пригрозил России санкциями
18:53Уволена главный бухгалтер Крымской железной дороги
18:41Аксенов пригрозил чиновникам Феодосии дисциплинарными взысканиями
18:31Погибли в бою: в Севастополе простились с двумя героями СВО
18:29Четыре автобуса с уклонистами задержали на границе Украины
18:11В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка
18:02Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушен
17:57Путин назвал основные задачи в текущем году
17:40Без учета нефти и газа: Россия за год заработала 25,6 трлн рублей
17:22Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
Лента новостейМолния