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Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое
Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое
В Джанкое завершили строительство нового детского сада на 260 мест. Как сообщает пресс-служба минстроя Крыма, возведение объекта обошлось в полмиллиарда рублей. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое завершили строительство нового детского сада на 260 мест. Как сообщает пресс-служба минстроя Крыма, возведение объекта обошлось в полмиллиарда рублей.Здание включает медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, уточняется в сообщении. На детских площадках уложили травмобезопасное покрытие, установили теневые навесы, обеспечили доступ для маломобильных групп населения. Территорию учреждения оградили и оснастили системой видеонаблюдения.Стоимость контракта составила 529,18 млн рублей. Работы вела фирма "Асгард" по заказу Инвестиционно-строительного управления Крыма в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские садыНовый детский сад за полмиллиарда построят в АлуштеДва новых детских сада открыли в Евпатории
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джанкой, строительство, крым, новости крыма, детский сад, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое

В Джанкое завершено строительство нового детского сада на 260 мест - минстрой

21:21 22.01.2025 (обновлено: 21:36 22.01.2025)
 
© Минстрой КрымаНовый детский сад в Джанкое
Новый детский сад в Джанкое
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое завершили строительство нового детского сада на 260 мест. Как сообщает пресс-служба минстроя Крыма, возведение объекта обошлось в полмиллиарда рублей.
"В Джанкое на улице Московская завершили строительство детского сада "Бригантина" на 260 мест. В настоящее время получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", – сказано в сообщении.
Здание включает медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, уточняется в сообщении. На детских площадках уложили травмобезопасное покрытие, установили теневые навесы, обеспечили доступ для маломобильных групп населения. Территорию учреждения оградили и оснастили системой видеонаблюдения.
Стоимость контракта составила 529,18 млн рублей. Работы вела фирма "Асгард" по заказу Инвестиционно-строительного управления Крыма в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
© Минстрой КрымаНовый детский сад в Джанкое
Новый детский сад в Джанкое
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© Минстрой КрымаНовый детский сад в Джанкое
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© Минстрой КрымаНовый детский сад в Джанкое
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Новый детский сад в Джанкое
© Минстрой Крыма
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