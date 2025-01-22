https://crimea.ria.ru/20250122/novyy-detskiy-sad-za-polmilliarda-postroili-v-dzhankoe-1143559834.html

Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое

Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое

В Джанкое завершили строительство нового детского сада на 260 мест. Как сообщает пресс-служба минстроя Крыма, возведение объекта обошлось в полмиллиарда рублей. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T21:21

2025-01-22T21:21

2025-01-22T21:36

джанкой

строительство

крым

новости крыма

детский сад

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143557270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_300e0d1b21db616764788a702f72a0cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое завершили строительство нового детского сада на 260 мест. Как сообщает пресс-служба минстроя Крыма, возведение объекта обошлось в полмиллиарда рублей.Здание включает медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, уточняется в сообщении. На детских площадках уложили травмобезопасное покрытие, установили теневые навесы, обеспечили доступ для маломобильных групп населения. Территорию учреждения оградили и оснастили системой видеонаблюдения.Стоимость контракта составила 529,18 млн рублей. Работы вела фирма "Асгард" по заказу Инвестиционно-строительного управления Крыма в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские садыНовый детский сад за полмиллиарда построят в АлуштеДва новых детских сада открыли в Евпатории

https://crimea.ria.ru/20241120/gde-v-simferopole-stroyat-detskie-sady-1141965702.html

джанкой

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, строительство, крым, новости крыма, детский сад, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"