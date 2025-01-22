Новый детский сад за полмиллиарда построили в Джанкое

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое завершили строительство нового детского сада на 260 мест. Как сообщает пресс-служба минстроя Крыма, возведение объекта обошлось в полмиллиарда рублей.Здание включает медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, уточняется в сообщении. На детских площадках уложили травмобезопасное покрытие, установили теневые навесы, обеспечили доступ для маломобильных групп населения. Территорию учреждения оградили и оснастили системой видеонаблюдения.Стоимость контракта составила 529,18 млн рублей. Работы вела фирма "Асгард" по заказу Инвестиционно-строительного управления Крыма в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские садыНовый детский сад за полмиллиарда построят в АлуштеДва новых детских сада открыли в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Джанкое завершили строительство нового детского сада на 260 мест. Как сообщает пресс-служба минстроя Крыма, возведение объекта обошлось в полмиллиарда рублей.
"В Джанкое на улице Московская завершили строительство детского сада "Бригантина" на 260 мест. В настоящее время получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", – сказано в сообщении.
Здание включает медицинский кабинет, пищеблок, прачечную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительных занятий, которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, уточняется в сообщении. На детских площадках уложили травмобезопасное покрытие, установили теневые навесы, обеспечили доступ для маломобильных групп населения. Территорию учреждения оградили и оснастили системой видеонаблюдения.
Стоимость контракта составила 529,18 млн рублей. Работы вела фирма "Асгард" по заказу Инвестиционно-строительного управления Крыма в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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