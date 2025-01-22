https://crimea.ria.ru/20250122/novosti-svo-razbity-ukrainskie-sklady-s-raketami-i-bespilotnikami-1143566859.html
Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками
Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками
Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T13:13
2025-01-22T13:13
2025-01-22T13:13
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143008155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47276d29b65bb2bec788256980bf68b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 136 районах. Средства ПВО сбили за сутки 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41148 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20724 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30582 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Западное в Харьковской областиВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОУдары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143008155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71ddbc36b12da1ba5b73fee41b9afc77.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками
ВС РФ разгромили украинские склады с ракетами и беспилотниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сводке.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 136 районах.
Средства ПВО сбили за сутки 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41148 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20724 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30582 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: