https://crimea.ria.ru/20250122/novosti-svo-razbity-ukrainskie-sklady-s-raketami-i-bespilotnikami-1143566859.html

Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками

Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками

Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T13:13

2025-01-22T13:13

2025-01-22T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 136 районах. Средства ПВО сбили за сутки 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41148 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20724 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30582 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Западное в Харьковской областиВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОУдары по Украине: поражены промышленные и военные объекты

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости