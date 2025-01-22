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Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками
Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками
Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T13:13
2025-01-22T13:13
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 136 районах. &nbsp; Средства ПВО сбили за сутки 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41148 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20724 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30582 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Западное в Харьковской областиВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОУдары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: разбиты украинские склады с ракетами и беспилотниками

ВС РФ разгромили украинские склады с ракетами и беспилотниками

13:13 22.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкПилот держит руку на гашетке многоцелевого истребителя Су-27
Пилот держит руку на гашетке многоцелевого истребителя Су-27 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Российские военные поразили склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением, беспилотниками и топливом, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сводке.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 136 районах.  
Средства ПВО сбили за сутки 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета ВСУ, 283 вертолета, 41148 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20724 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30582 единицы специальной военной автомобильной техники.
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