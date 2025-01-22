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Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев
Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T07:21
2025-01-22T07:31
министерство обороны рф
новости
ростовская область
воронежская область
курская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что поздно вечером во вторник и в ночь на среду ВСУ попытались атаковать Ростовскую область 15-ю беспилотниками. Все дроны сбиты и подавлены средствами ПВО.По данным властей, обломки сбитых БПЛА упали во дворы двух частных домов и на территорию детского сада. Пострадавших и разрушений на земле нет.Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушилиЧисло раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человекВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
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министерство обороны рф, новости, ростовская область, воронежская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев

Средства российской ПВО сбили 8 беспилотников над тремя российскими регионами – Минобороны

07:21 22.01.2025 (обновлено: 07:31 22.01.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Курской и Воронежской областей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что поздно вечером во вторник и в ночь на среду ВСУ попытались атаковать Ростовскую область 15-ю беспилотниками. Все дроны сбиты и подавлены средствами ПВО.
По данным властей, обломки сбитых БПЛА упали во дворы двух частных домов и на территорию детского сада. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.
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Министерство обороны РФНовостиРостовская областьВоронежская областьКурская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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