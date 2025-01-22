https://crimea.ria.ru/20250122/nochnaya-rabota-rossiyskoy-pvo-kakie-regiony-strany-pytalsya-atakovat-kiev-1143550735.html
Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев
Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T07:21
2025-01-22T07:21
2025-01-22T07:31
министерство обороны рф
новости
ростовская область
воронежская область
курская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4611222a0dc2432d0140899adef3840f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что поздно вечером во вторник и в ночь на среду ВСУ попытались атаковать Ростовскую область 15-ю беспилотниками. Все дроны сбиты и подавлены средствами ПВО.По данным властей, обломки сбитых БПЛА упали во дворы двух частных домов и на территорию детского сада. Пострадавших и разрушений на земле нет.Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушилиЧисло раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человекВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
ростовская область
воронежская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135167486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce2a99dbf452e2b826b5a7b0d263328c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, ростовская область, воронежская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев
Средства российской ПВО сбили 8 беспилотников над тремя российскими регионами – Минобороны
07:21 22.01.2025 (обновлено: 07:31 22.01.2025)