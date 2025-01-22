https://crimea.ria.ru/20250122/nochnaya-rabota-rossiyskoy-pvo-kakie-regiony-strany-pytalsya-atakovat-kiev-1143550735.html

Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев

Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Ночная работа российской ПВО: какие регионы страны пытался атаковать Киев

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T07:21

2025-01-22T07:21

2025-01-22T07:31

министерство обороны рф

новости

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что поздно вечером во вторник и в ночь на среду ВСУ попытались атаковать Ростовскую область 15-ю беспилотниками. Все дроны сбиты и подавлены средствами ПВО.По данным властей, обломки сбитых БПЛА упали во дворы двух частных домов и на территорию детского сада. Пострадавших и разрушений на земле нет.Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушилиЧисло раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человекВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек

ростовская область

воронежская область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, ростовская область, воронежская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)