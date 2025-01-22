https://crimea.ria.ru/20250122/mekhanizm-vosstanovleniya-plyazhey-razrabatyvayut-na-kubani-1143575229.html

Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани

Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани

На Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T16:20

2025-01-22T16:20

2025-01-22T16:20

новости

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. На Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.Кроме того, губернатор отметил, что одна из важных задач сейчас — наводить порядок на пляжах, собирать и утилизировать загрязненный грунт. В данный момент в этих работах участвуют порядка 3, 5 тысяч человек. При этом в труднодоступных местах на побережье мазут собирают только профессиональные спасатели."Вместе с учеными нам удалось создать простой, но эффективный механизм по защите берега – отсыпаем вал и устанавливаем на его поверхность полипропиленовую сеть, которая не дает морю обратно забирать нефтепродукты и не допускает их распространение на пляжи", - рассказал Кондратьев.В хуторе Воскресенское расположена площадка временного накопления. По словам губернатора, там запущена в работу установка "Грохот", с помощью которой просеивают песок от мазута.Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что рисков размытия береговой линии и изменения ландшафта на территории полуострова из-за вывоза загрязненного мазутом грунта не наблюдается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следы мазута обнаружены в районе морвокзала КерчиСудоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрываютКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб

кубань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе