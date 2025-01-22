Рейтинг@Mail.ru
Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250122/mekhanizm-vosstanovleniya-plyazhey-razrabatyvayut-na-kubani-1143575229.html
Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани
Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани
На Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T16:20
2025-01-22T16:20
новости
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/15/1140514208_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebe046f4b2111f195cde922499d7cc0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. На Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.Кроме того, губернатор отметил, что одна из важных задач сейчас — наводить порядок на пляжах, собирать и утилизировать загрязненный грунт. В данный момент в этих работах участвуют порядка 3, 5 тысяч человек. При этом в труднодоступных местах на побережье мазут собирают только профессиональные спасатели."Вместе с учеными нам удалось создать простой, но эффективный механизм по защите берега – отсыпаем вал и устанавливаем на его поверхность полипропиленовую сеть, которая не дает морю обратно забирать нефтепродукты и не допускает их распространение на пляжи", - рассказал Кондратьев.В хуторе Воскресенское расположена площадка временного накопления. По словам губернатора, там запущена в работу установка "Грохот", с помощью которой просеивают песок от мазута.Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что рисков размытия береговой линии и изменения ландшафта на территории полуострова из-за вывоза загрязненного мазутом грунта не наблюдается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следы мазута обнаружены в районе морвокзала КерчиСудоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрываютКак повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/15/1140514208_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_48b79d7f429ce9078cf7a842be7fd64a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани

В Краснодарском крае разрабатывают механизм рекультивации пляжей и дюн

16:20 22.01.2025
 
© РИА Новости КрымПогода на море
Погода на море - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. На Кубани решается вопрос с восстановлением пляжей и дюн после уборки нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
"Необходимо восстановить пляжи и дюны. Сейчас разрабатываем механизм рекультивации", - сообщил он.
Кроме того, губернатор отметил, что одна из важных задач сейчас — наводить порядок на пляжах, собирать и утилизировать загрязненный грунт. В данный момент в этих работах участвуют порядка 3, 5 тысяч человек. При этом в труднодоступных местах на побережье мазут собирают только профессиональные спасатели.
"Вместе с учеными нам удалось создать простой, но эффективный механизм по защите берега – отсыпаем вал и устанавливаем на его поверхность полипропиленовую сеть, которая не дает морю обратно забирать нефтепродукты и не допускает их распространение на пляжи", - рассказал Кондратьев.
В хуторе Воскресенское расположена площадка временного накопления. По словам губернатора, там запущена в работу установка "Грохот", с помощью которой просеивают песок от мазута.

"Сейчас там находится 131 тысяча тонн грунта, мощность технической установки – до 300 тонн в час. Весь песок и нефтепродукты планируем вывезти оттуда до 1 апреля", - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что рисков размытия береговой линии и изменения ландшафта на территории полуострова из-за вывоза загрязненного мазутом грунта не наблюдается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрывают
Как повлиял на рыбу разлив мазута в Керченском проливе: результаты проб
 
НовостиКубаньКраснодарский крайВениамин КондратьевРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Страховые и военные пенсии в России вырастут в январе
17:18Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
17:02В Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
16:49Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое
16:43В Словакии готовят "майдан" по примеру Украины – Фицо
16:32"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь
16:20Механизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани
16:11Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций
16:02Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
15:41Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину
15:32Российская промзона в Египте: почему это важно
15:13Удастся ли Трампу решить конфликт на Украине за 100 дней
14:59Следы мазута обнаружены в районе морвокзала Керчи
14:47Потери ВСУ в Курской области растут
14:38Как работают нелегальные религиозные школы
14:30Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова
14:16В "Крымэнерго" предупредили о новой схеме мошенничества
14:07Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе Крыма
13:56Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в зоне спецоперации
13:33Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ
Лента новостейМолния