https://crimea.ria.ru/20250122/mechty-o-kryme-podderzhit-li-tramp-prityazaniya-kieva-na-novye-regiony-rf-1143567701.html

Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ

Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ

Любые заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о непризнании новых российских регионов - пытка сохранить хотя бы видимость влияния. При этом все... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T13:33

2025-01-22T13:33

2025-01-22T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Любые заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о непризнании новых российских регионов - пытка сохранить хотя бы видимость влияния. При этом все ключевые решения будут принимать основные игроки - Россия и США, и, вероятно, уже без участия недоговороспособного Зеленского. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз заявил, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и в частности Крыма. По его словам, исторические земли России, возвращенные в ее состав, всегда будут для Украины "оккупированными" до тех пор, "пока Киев их не заберет".При этом, по мнению политолога, американский лидер Дональд Трамп, все время декларирующий намерения быстро завершить украинский конфликт, действительно может на это рассчитывать, но ожидать от него уступок в пользу РФ не стоит. Трамп, по традиционной американской логике, все еще считает, что США могут продолжать разговаривать в ультимативной форме."Вспомните, как в начале первого срока он заявлял, как "переломит через колено" Китай и выбросит китайские товары из США. Он-то своим словам верит, вопрос в том, насколько он может это осуществить. Когда-то он объяснил, как хочет закончить войну: снизить цены на нефть, чтобы у русских закончились деньги, и тогда закончится война. Никто даже не думал в тот момент о том, что к миру надо принуждать Украину, а не Россию. У них традиционно фантастическое восприятие происходящего", - поясняет эксперт.По словам Журавлева, именно новые российские регионы и Крым, вписанные в Конституцию РФ, становятся основным камнем преткновения в поиске путей к выходу на переговорный трек."Главная проблема в этом: что на что менять? Мы не можем и не будем отдавать территории, а на Украине никто с этим соглашаться не хочет. Что взамен должен получить Киев - пока загадка. Они хотят членство в НАТО - мы на это тоже пойти не можем", - констатирует он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что скрывает заявление Зеленского о КрымеГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаЛюди в Крыму имеют право на самоопределение – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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