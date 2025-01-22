https://crimea.ria.ru/20250122/massovoe-otklyuchenie-gde-v-simferopole-sutki-ne-budet-vody-1143543412.html

Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды

Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды

В Симферополе 27 января отключат водоснабжение в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T20:37

2025-01-22T20:37

2025-01-22T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 27 января отключат водоснабжение в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что работы стартуют 27 января с 01:00. Воды в микрорайонах крымской столицы не будет до 23:00 по адресам:ул. 2-й Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотский, пер. Заводской, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, ул. Парашютистов, ул. Курганная, ул. Бассейная, ул. Селекционная, ул. Озерная, прилегающие улицы и переулки;район улицы Крымской Правды, ул. Опытная, ул. Береговая, ул. Альминская, пр-д. Альминский, пр-д. Зеркальный, пер. Спартака, пер. Оранжерейный, ул. Анатровская, ул. Аэроклубная, ул. Г. Васильева, ул. Трансформаторная, пер. Гренаженый, прилегающие улицы и переулки;ул. Аянская, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Шевченко, пер. Тёмный, ул. Баррикадная, ул. Залесская, ул. Бастионная, пер. Бастионный, ул. Соколиная, ул. Санитарная, ул. Тополевая, ул. Гавена, ул. Эстонская, ул. Заводская, ул. Саковича, ул. Лихого, ул. Объездная, пер. Учебный, ул. Козлова, ул. Субхи, ул. Севастопольская (частично в районе центрального рынка), прилегающие улицы и переулки;ул. Г. Сталинграда, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова, пр-д Высоковольтный, ул. Маршала Василевского, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, прилегающие улицы и переулки;с. Перово.Возможны также перебои с водоснабжением в районе Московского кольца.Полностью подача воды возобновится к 06:00 28 января. В районы отключений будет осуществляться подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыВ одном из районов Бахчисарая построят новый водоводЦентр Симферополя останется без воды – адреса

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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