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Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды
Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды
В Симферополе 27 января отключат водоснабжение в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T20:37
2025-01-22T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 27 января отключат водоснабжение в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Отмечается, что работы стартуют 27 января с 01:00. Воды в микрорайонах крымской столицы не будет до 23:00 по адресам:ул. 2-й Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотский, пер. Заводской, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, ул. Парашютистов, ул. Курганная, ул. Бассейная, ул. Селекционная, ул. Озерная, прилегающие улицы и переулки;район улицы Крымской Правды, ул. Опытная, ул. Береговая, ул. Альминская, пр-д. Альминский, пр-д. Зеркальный, пер. Спартака, пер. Оранжерейный, ул. Анатровская, ул. Аэроклубная, ул. Г. Васильева, ул. Трансформаторная, пер. Гренаженый, прилегающие улицы и переулки;ул. Аянская, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Шевченко, пер. Тёмный, ул. Баррикадная, ул. Залесская, ул. Бастионная, пер. Бастионный, ул. Соколиная, ул. Санитарная, ул. Тополевая, ул. Гавена, ул. Эстонская, ул. Заводская, ул. Саковича, ул. Лихого, ул. Объездная, пер. Учебный, ул. Козлова, ул. Субхи, ул. Севастопольская (частично в районе центрального рынка), прилегающие улицы и переулки;ул. Г. Сталинграда, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова, пр-д Высоковольтный, ул. Маршала Василевского, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, прилегающие улицы и переулки;с. Перово.Возможны также перебои с водоснабжением в районе Московского кольца.Полностью подача воды возобновится к 06:00 28 января. В районы отключений будет осуществляться подвоз воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской водыВ одном из районов Бахчисарая построят новый водоводЦентр Симферополя останется без воды – адреса
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Массовое отключение: где в Симферополе сутки не будет воды

В Симферополе 27 января на сутки отключат воду из-за ремонта водовода

20:37 22.01.2025
 
© РИА Новости КрымМагистральный водовод
Магистральный водовод - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 27 января отключат водоснабжение в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
Отмечается, что работы стартуют 27 января с 01:00. Воды в микрорайонах крымской столицы не будет до 23:00 по адресам:
ул. 2-й Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотский, пер. Заводской, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, ул. Парашютистов, ул. Курганная, ул. Бассейная, ул. Селекционная, ул. Озерная, прилегающие улицы и переулки;
район улицы Крымской Правды, ул. Опытная, ул. Береговая, ул. Альминская, пр-д. Альминский, пр-д. Зеркальный, пер. Спартака, пер. Оранжерейный, ул. Анатровская, ул. Аэроклубная, ул. Г. Васильева, ул. Трансформаторная, пер. Гренаженый, прилегающие улицы и переулки;
ул. Аянская, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Шевченко, пер. Тёмный, ул. Баррикадная, ул. Залесская, ул. Бастионная, пер. Бастионный, ул. Соколиная, ул. Санитарная, ул. Тополевая, ул. Гавена, ул. Эстонская, ул. Заводская, ул. Саковича, ул. Лихого, ул. Объездная, пер. Учебный, ул. Козлова, ул. Субхи, ул. Севастопольская (частично в районе центрального рынка), прилегающие улицы и переулки;
ул. Г. Сталинграда, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова, пр-д Высоковольтный, ул. Маршала Василевского, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, прилегающие улицы и переулки;
с. Перово.
Возможны также перебои с водоснабжением в районе Московского кольца.
Полностью подача воды возобновится к 06:00 28 января. В районы отключений будет осуществляться подвоз воды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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