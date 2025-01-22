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Массированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствия - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Массированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствия
Массированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствия - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Массированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствия
Средства противовоздушной обороны ночью сбили и подавили 15 украинских беспилотников в Ростовской области, фрагменты дронов упали во дворы частных домов и на... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T07:16
2025-01-22T07:30
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны ночью сбили и подавили 15 украинских беспилотников в Ростовской области, фрагменты дронов упали во дворы частных домов и на территорию детского сада. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке – во двор частного дома и на территорию возле детского сада "Березка".Никто из людей не пострадал. По предварительным данным, разрушений на земле нет, отметил Слюсарь.Территорию, на которую упали фрагменты беспилотников, оцепили, ее проверят саперы. Детский сад временно закрыт. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детсады, добавил врио губернатора.Вечером во вторник Минобороны РФ сообщило, что над Ростовской областью в период с 21:30 до 22:15 по московскому времени были уничтожены девять украинских беспилотников.Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушилиЧисло раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человекВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Массированный удар БПЛА по Ростовской области: стали известны последствия

Над Ростовской областью сбили 15 беспилотников – обломки упали возле детсада и дома

07:16 22.01.2025 (обновлено: 07:30 22.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны ночью сбили и подавили 15 украинских беспилотников в Ростовской области, фрагменты дронов упали во дворы частных домов и на территорию детского сада. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА – в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах", написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
В городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке – во двор частного дома и на территорию возле детского сада "Березка".
Никто из людей не пострадал. По предварительным данным, разрушений на земле нет, отметил Слюсарь.
Территорию, на которую упали фрагменты беспилотников, оцепили, ее проверят саперы. Детский сад временно закрыт. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детсады, добавил врио губернатора.
Вечером во вторник Минобороны РФ сообщило, что над Ростовской областью в период с 21:30 до 22:15 по московскому времени были уничтожены девять украинских беспилотников.
Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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