https://crimea.ria.ru/20250122/krym-gotov-podelitsya-s-grenlandiey-opytom-referenduma-1143551757.html

Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума

Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума

Крым готов поделиться с Гренландией опытом организации и проведения референдума, как это было с Донбассом. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T09:02

2025-01-22T09:02

2025-01-22T09:02

крым

владимир константинов

новости крыма

гренландия

политика

внешняя политика

референдум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крым готов поделиться с Гренландией опытом организации и проведения референдума, как это было с Донбассом. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова сообщает РИА Новости.И подчеркнул, что референдумы в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях были историческим выбором населения, стремлением к восстановлению справедливости. В Гренландии же вопрос стоит иначе.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В ответ на это премьер Гренландии Муте Эгеде сказал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что жители острова имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления ТрампаРеферендум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различияЖители Гренландии могут поступить по примеру Крыма – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, новости крыма, гренландия, политика, внешняя политика, референдум