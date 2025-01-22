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Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума
Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума
Крым готов поделиться с Гренландией опытом организации и проведения референдума, как это было с Донбассом. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T09:02
2025-01-22T09:02
крым
владимир константинов
новости крыма
гренландия
политика
внешняя политика
референдум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крым готов поделиться с Гренландией опытом организации и проведения референдума, как это было с Донбассом. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова сообщает РИА Новости.И подчеркнул, что референдумы в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях были историческим выбором населения, стремлением к восстановлению справедливости. В Гренландии же вопрос стоит иначе.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В ответ на это премьер Гренландии Муте Эгеде сказал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что жители острова имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гренландия не хочет: премьер острова прокомментировал заявления ТрампаРеферендум в Крыму и в Гренландии: что общего и в чем различияЖители Гренландии могут поступить по примеру Крыма – Лавров
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крым, владимир константинов, новости крыма, гренландия, политика, внешняя политика, референдум
Крым готов поделиться с Гренландией опытом референдума

Константинов: Крым готов поделиться с Гренландией опытом проведения референдума

09:02 22.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Крым готов поделиться с Гренландией опытом организации и проведения референдума, как это было с Донбассом. Об этом со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова сообщает РИА Новости.
"Мы готовы поделиться своим опытом с Гренландией, как мы делились с Донбассом. Правда, между Донбассом и Гренландией есть немало отличий. Главное - на остров не летят ракеты, в их сторону не грохочут танки, им не перекрывают водо- и энергоснабжение, их не лишают права на родной язык, не урезают конституционных полномочий", - отметил Константинов.
И подчеркнул, что референдумы в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях были историческим выбором населения, стремлением к восстановлению справедливости. В Гренландии же вопрос стоит иначе.
"Гренландия же, судя по всему, просто ищет свою выгоду. В принципе, имеет право. Потому мы готовы поделиться с гренландцами имеющимся у нас опытом", - добавил глава крымского парламента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В ответ на это премьер Гренландии Муте Эгеде сказал, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, заявил, что жители острова имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум.
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КрымВладимир КонстантиновНовости КрымаГренландияПолитикаВнешняя политикаРеферендум
 
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