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Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году
Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году
В Крыму началась декларационная кампания – предоставить отчет о доходах за 2024 год необходимо до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T07:43
2025-01-22T07:43
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налоговый вычет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму началась декларационная кампания – предоставить отчет о доходах за 2024 год необходимо до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.Граждане обязаны задекларировать доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи в аренду, а также при дарении, выигрыше в лотерею или в других играх. Кроме того, декларацию следует подавать при получении средств из-за границы или по договору гражданско-правового характера.В конце 2024 года Госсовет Крыма принял закон об увеличении налога для букмекерских контор. Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о важном правиле получения единого пособияПовышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуГлавные экономические достижения Крыма в 2024 году
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РИА Новости Крым
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крым, налоговый вычет, налоги, уфнс россии по республике крым, общество, экономика, экономика крыма, деньги, финансы, новости крыма
Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году

В Крыму стартовала декларационная кампания

07:43 22.01.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму началась декларационная кампания – предоставить отчет о доходах за 2024 год необходимо до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

"Декларация представляется в налоговый орган по месту своего учета, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года", – говорится в сообщении.

Граждане обязаны задекларировать доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи в аренду, а также при дарении, выигрыше в лотерею или в других играх. Кроме того, декларацию следует подавать при получении средств из-за границы или по договору гражданско-правового характера.

"Задекларировать доходы, полученные в 2024 году, должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой", – уточнили в налоговой.

В конце 2024 года Госсовет Крыма принял закон об увеличении налога для букмекерских контор. Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.
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