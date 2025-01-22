https://crimea.ria.ru/20250122/komu-v-krymu-nado-deklarirovat-dokhody-v-2025-godu-1143541738.html

Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году

Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Кому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 году

В Крыму началась декларационная кампания – предоставить отчет о доходах за 2024 год необходимо до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T07:43

2025-01-22T07:43

2025-01-22T07:43

крым

налоговый вычет

налоги

уфнс россии по республике крым

общество

экономика

экономика крыма

деньги

финансы

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму началась декларационная кампания – предоставить отчет о доходах за 2024 год необходимо до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.Граждане обязаны задекларировать доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи в аренду, а также при дарении, выигрыше в лотерею или в других играх. Кроме того, декларацию следует подавать при получении средств из-за границы или по договору гражданско-правового характера.В конце 2024 года Госсовет Крыма принял закон об увеличении налога для букмекерских контор. Документ предлагает повышение ставки налога на игорный бизнес в Крыму за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с трех до 10 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о важном правиле получения единого пособияПовышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом годуГлавные экономические достижения Крыма в 2024 году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, налоговый вычет, налоги, уфнс россии по республике крым, общество, экономика, экономика крыма, деньги, финансы, новости крыма