https://crimea.ria.ru/20250122/khranil-doma-oskolochnyy-fugas-v-krymu-budut-sudit-muzhchinu-1143574624.html

Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину

Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину

В Крыму у жителя Красноперекопского района нашли взрывоопасный предмет, который хранился на территории двора частного дома. Об этом сообщает республиканское... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T15:41

2025-01-22T15:41

2025-01-22T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму у жителя Красноперекопского района нашли взрывоопасный предмет, который хранился на территории двора частного дома. Об этом сообщает республиканское МВД.По информации полиции, обнаружили опасный предмет сотрудники МО МВД России "Красноперекопский" совместно с представителями Отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при проведении оперативно-розыскных мероприятий.Подозреваемый рассказал, что снаряд он обнаружил в поле вблизи соседнего села, затем спрятал его на территории своего домовладения. Установлено, что разрешения на хранение боеприпасов и взрывных устройств у него не было, и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".По этой статье в случае признания вины жителя Крыма ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе КрымаЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбуПиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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