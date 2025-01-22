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Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину
Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину
В Крыму у жителя Красноперекопского района нашли взрывоопасный предмет, который хранился на территории двора частного дома. Об этом сообщает республиканское... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T15:41
2025-01-22T15:41
2025-01-22T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму у жителя Красноперекопского района нашли взрывоопасный предмет, который хранился на территории двора частного дома. Об этом сообщает республиканское МВД.По информации полиции, обнаружили опасный предмет сотрудники МО МВД России "Красноперекопский" совместно с представителями Отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при проведении оперативно-розыскных мероприятий.Подозреваемый рассказал, что снаряд он обнаружил в поле вблизи соседнего села, затем спрятал его на территории своего домовладения. Установлено, что разрешения на хранение боеприпасов и взрывных устройств у него не было, и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".По этой статье в случае признания вины жителя Крыма ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утилизация боеприпасов пройдет в среду в Красногвардейском районе КрымаЭвакуация людей – в Крыму рядом с селом нашли 100-килограммовую авиабомбуПиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской области
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Хранил дома осколочный фугас: в Крыму будут судить мужчину
Взрывоопасный предмет нашли в Крыму во дворе частного дома
15:41 22.01.2025 (обновлено: 15:45 22.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Крыму у жителя Красноперекопского района нашли взрывоопасный предмет, который хранился на территории двора частного дома. Об этом сообщает республиканское МВД.
"У 66-летнего жителя одного из сел на заднем дворе частного домовладения обнаружили и изъяли металлический предмет, внешне похожий на осколочно-фугасный снаряд", - говорится в сообщении.
По информации полиции, обнаружили опасный предмет сотрудники МО МВД России "Красноперекопский" совместно с представителями Отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
"По результатам экспертизы установлено, что изъятое является боеприпасом – промышленно изготовленным артиллерийским осколочно-фугасным снарядом, содержащим опасное вещество аматол массой более 2 кг", - уточняют в МВД Крыма.
Подозреваемый рассказал, что снаряд он обнаружил в поле вблизи соседнего села, затем спрятал его на территории своего домовладения. Установлено, что разрешения на хранение боеприпасов и взрывных устройств у него не было, и ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
По этой статье в случае признания вины жителя Крыма ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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