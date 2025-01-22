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Карикатурный праздник: эксперт о Дне соборности Украины
Карикатурный праздник: эксперт о Дне соборности Украины - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Карикатурный праздник: эксперт о Дне соборности Украины
День соборности Украины стал одним из самых нелепых и карикатурных праздников в этой стране, поскольку украинская нация так и не сложилась, а общество раздирают РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T12:10
2025-01-22T12:10
2025-01-22T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. День соборности Украины стал одним из самых нелепых и карикатурных праздников в этой стране, поскольку украинская нация так и не сложилась, а общество раздирают непреодолимые противоречия. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.22 января на Украине традиционно отмечается День соборности – праздник, учрежденный в честь подписания 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С 1999 года эту дату стали отмечать на государственном уровне как символ единства страны.Шатилов напомнил, что власти в Киеве вводили этот праздник в 1999 году в рамках "разворота" украинской элиты от России на Запад и создания некой независимой от РФ державности. Украинская элита рассчитывала прежде всего на обеспечение своих интересов путем "паразитирования" на конкуренции России и Запада.По его словам, даже во времена относительно спокойного существования Украины страна была разделена языковыми и социокультурными барьерами, а также обособленностью и внутренним сепаратизмом со стороны ряда регионов. Многие руководители областей и городов могли игнорировать распоряжения высшей власти из Киева, действуя в своих интересах.Как отметил эксперт, Украина изначально была "лоскутным одеялом", раздираемым массой противоречий. А после 2014 года страна потеряла сначала Крым и Севастополь, а впоследствии Донбасс и Новороссию, что лишь подтверждает несостоятельность процесса формирования украинской нации, убежден Шатилов.Предпринималась попытка сплотить общество на основе ненависти к России, но и здесь у украинских властей мало что получилось. Достаточно взглянуть на то, как относятся к переселенцам из юго-восточных областей в западных регионах Украины, воспринимая их как людей третьего сорта, и можно убедиться, что ни о каком единстве, даже на базе русофобии, в украинском обществе и речи быть не может, пояснил Шатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с РоссиейУкраина распалась еще до возвращения Крыма в Россию – экспертТрагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь
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украина, мнения, александр шатилов, в мире, новости, общество, политика
Карикатурный праздник: эксперт о Дне соборности Украины
День соборности Украины стал карикатурным и нелепым праздником – политолог Шатилов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
День соборности Украины стал одним из самых нелепых и карикатурных праздников в этой стране, поскольку украинская нация так и не сложилась, а общество раздирают непреодолимые противоречия. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
22 января на Украине традиционно отмечается День соборности – праздник, учрежденный в честь подписания 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). С 1999 года эту дату стали отмечать на государственном уровне как символ единства страны.
Шатилов напомнил, что власти в Киеве вводили этот праздник в 1999 году в рамках "разворота" украинской элиты от России на Запад и создания некой независимой от РФ державности. Украинская элита рассчитывала прежде всего на обеспечение своих интересов путем "паразитирования" на конкуренции России и Запада.
"Изначально этот праздник имел, мягко говоря, не народный, а как раз "верхушечный" характер. Его спустили народу Украины сверху и предложили его отмечать как некий "день украинской нации". Но, как показало время, никакой украинской нации как таковой не сложилось", - сказал политолог.
По его словам, даже во времена относительно спокойного существования Украины страна была разделена языковыми и социокультурными барьерами, а также обособленностью и внутренним сепаратизмом со стороны ряда регионов. Многие руководители областей и городов могли игнорировать распоряжения высшей власти из Киева, действуя в своих интересах.
Как отметил эксперт, Украина изначально была "лоскутным одеялом", раздираемым массой противоречий. А после 2014 года страна потеряла сначала Крым и Севастополь, а впоследствии Донбасс и Новороссию, что лишь подтверждает несостоятельность процесса формирования украинской нации, убежден Шатилов.
Предпринималась попытка сплотить общество на основе ненависти к России, но и здесь у украинских властей мало что получилось. Достаточно взглянуть на то, как относятся к переселенцам из юго-восточных областей в западных регионах Украины, воспринимая их как людей третьего сорта, и можно убедиться, что ни о каком единстве, даже на базе русофобии, в украинском обществе и речи быть не может, пояснил Шатилов.
"Сейчас не самое удачное время отмечать этот День соборности. Тем более я не вижу особого энтузиазма в украинском обществе по отношению к этому празднику. Это один из самых формальных, карикатурных, нелепых и политически ангажированных праздников на Украине", - подытожил политолог.
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