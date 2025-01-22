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Какой сегодня праздник: 22 января - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Какой сегодня праздник: 22 января
Какой сегодня праздник: 22 января - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Какой сегодня праздник: 22 января
Россияне сегодня отмечают День авиации войск ПВО. Также дата является днем рождения попкорна, а знаменитая российская актриса Валентина Талызина празднует свой... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-22T00:00
2025-01-21T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россияне сегодня отмечают День авиации войск ПВО. Также дата является днем рождения попкорна, а знаменитая российская актриса Валентина Талызина празднует свой 90-летний юбилей.Что празднуют в миреРоссия поздравляет военнослужащих авиационных войск ПВО. В настоящее время эта структура войск реорганизована в воздушно-космические силы РФ, однако праздник остался. Его история берет начало с 1942 года, после издания приказа Наркомата Обороны СССР о создании в структуре ПВО нового рода войск – авиации ПВО.Еще сегодня можно отметить Международный день тренировочных штанов, День ответов на вопросы вашей кошки, День нудистского пляжа, День острого соуса, День южной кухни и День узора в горошек. Именины у Петра, Филиппа, Антонины, Павла.Знаменательные событияВ 1506 году в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, которая с тех пор охраняет понтификов и резиденцию Папы Римского.22 января 1630 года считается Днем рождения попкорна. Лакомство появилось в Мексике в XVI веке. А через век о нем узнали англичане, когда южноамериканские аборигены вручили им мешок попкорна.Кто родился22 января 1788 года родился английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон, покоривший читающую публику Европы "мрачным эгоизмом". Лейтмотив лирики Байрона - одиночество и чужеродность окружающему миру. Среди известных поэм: "Паломничество Чайльд Гарольда", "Шильонский узник", "Манфред" и "Дон Жуан".В 1904 году на свет появился советский детский писатель Аркадий Гайдар. Его мировоззрение сформировалось в годы войн – гражданской и Первой мировой. С 14 лет Аркадий служил в Красной армии, а в 17 стал командиром полка. Но из-за контузии покинул службу и стал писать книги для детей. Из-под его пера вышли "Тимур и его команда", "Чук и Гек", "Судьба барабанщика", "Военная тайна".90 лет исполняется знаменитой российской актрисе Валентине Талызиной. Лучшими ее работами считаются Алевтина в "Зигзаге удачи", Валя в "Иронии судьбы, или С легким паром!", Людмила Ивановна в "Афоне". НА ее счету сотни незабываемых эпизодических ролей. А еще Талызина озвучила маму дяди Федора в "Простоквашино" и Надю Шевелеву в "Иронии судьбы...".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, пво, мексика, литература
Какой сегодня праздник: 22 января

Что празднуют в России и в мире в среду, 22 января

00:00 22.01.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПопкорн
Попкорн - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Россияне сегодня отмечают День авиации войск ПВО. Также дата является днем рождения попкорна, а знаменитая российская актриса Валентина Талызина празднует свой 90-летний юбилей.

Что празднуют в мире

Россия поздравляет военнослужащих авиационных войск ПВО. В настоящее время эта структура войск реорганизована в воздушно-космические силы РФ, однако праздник остался. Его история берет начало с 1942 года, после издания приказа Наркомата Обороны СССР о создании в структуре ПВО нового рода войск – авиации ПВО.
Еще сегодня можно отметить Международный день тренировочных штанов, День ответов на вопросы вашей кошки, День нудистского пляжа, День острого соуса, День южной кухни и День узора в горошек. Именины у Петра, Филиппа, Антонины, Павла.

Знаменательные события

В 1506 году в Ватикане была создана служба швейцарских гвардейцев, которая с тех пор охраняет понтификов и резиденцию Папы Римского.
22 января 1630 года считается Днем рождения попкорна. Лакомство появилось в Мексике в XVI веке. А через век о нем узнали англичане, когда южноамериканские аборигены вручили им мешок попкорна.

Кто родился

22 января 1788 года родился английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон, покоривший читающую публику Европы "мрачным эгоизмом". Лейтмотив лирики Байрона - одиночество и чужеродность окружающему миру. Среди известных поэм: "Паломничество Чайльд Гарольда", "Шильонский узник", "Манфред" и "Дон Жуан".
В 1904 году на свет появился советский детский писатель Аркадий Гайдар. Его мировоззрение сформировалось в годы войн – гражданской и Первой мировой. С 14 лет Аркадий служил в Красной армии, а в 17 стал командиром полка. Но из-за контузии покинул службу и стал писать книги для детей. Из-под его пера вышли "Тимур и его команда", "Чук и Гек", "Судьба барабанщика", "Военная тайна".
90 лет исполняется знаменитой российской актрисе Валентине Талызиной. Лучшими ее работами считаются Алевтина в "Зигзаге удачи", Валя в "Иронии судьбы, или С легким паром!", Людмила Ивановна в "Афоне". НА ее счету сотни незабываемых эпизодических ролей. А еще Талызина озвучила маму дяди Федора в "Простоквашино" и Надю Шевелеву в "Иронии судьбы...".
 
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