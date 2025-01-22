Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова
Мир на Украине возможен только на основе юридически обязывающих договоренностей – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
"Мы ознакомили наших (киргизских – ред.) коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования… Особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", – сказал Лавров.
Он подчеркнул неизменную приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции и урегулированию украинского кризиса путем устранений его коренных причин.
"Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США", – добавил глава МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. При этом речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт в ближайшие 100 дней. При этом, как утверждают авторы статьи, почти никто не верит, что он сможет это сделать.
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