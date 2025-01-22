https://crimea.ria.ru/20250122/kakimi-dolzhny-byt-dogovorennosti-po-ukraine--otvet-lavrova-1143572216.html

Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова

Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова

В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T14:30

2025-01-22T14:30

2025-01-22T14:30

сергей лавров

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россия

переговоры

политика

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.Он подчеркнул неизменную приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции и урегулированию украинского кризиса путем устранений его коренных причин."Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США", – добавил глава МИД РФ.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. При этом речь должна идти не о коротком перемирии, а о прочном мире. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда готова к сотрудничеству с любой администрацией в Вашингтоне, если диалог будет строиться на основе взаимоуважения.Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт в ближайшие 100 дней. При этом, как утверждают авторы статьи, почти никто не верит, что он сможет это сделать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мечты о Крыме: поддержит ли Трамп притязания Киева на новые регионы РФ"Они нам врали": Зеленский обрушился с критикой на страны ЗападаВ Пентагоне уволили всех отвечавших за Украину чиновников

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сергей лавров, мнения, россия, переговоры, политика, в мире, украина