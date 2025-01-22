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Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута
727 тонн мазута откачали из кормовой части "Волгонефти-239". Как сообщает в среду пресс-служба Минтранса России, этот объем составляет половину груза, который... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T17:18
2025-01-22T17:18
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. 727 тонн мазута откачали из кормовой части "Волгонефти-239". Как сообщает в среду пресс-служба Минтранса России, этот объем составляет половину груза, который перевозил танкер.Первый из четырех танков откачали накануне. В среду, после прогрева груза с помощью судового котла, непрерывную откачку продолжили: битумовозы выполнили 12 рейсов."При этом нагрев танков и поддержка температуры, необходимой для откачки, производится поочередно. Одновременный разогрев всех танков снизит общую скорость нагрева груза, поэтому переключение нагрева на следующий танк происходит поэтапно. За это время битумовозы проходят проверку, чтобы исключить возможность поломки", - уточнили в персс-службе.Работы ведутся круглосуточно, их завершение планируется на конец января.Водолазы не обнаружили выхода мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", сообщали ранее в Росморречфлоте. В МЧС России проинформировали, что в акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судоходство в районе кормы затонувшего танкера "Волгонефть-212" закрываютСледы мазута обнаружены в районе морвокзала КерчиМеханизм восстановления пляжей разрабатывают на Кубани
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости , анапа
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину мазута

Из кормовой части "Волгонефти-239" откачали 727 тонн мазута - Минтранс

17:18 22.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. 727 тонн мазута откачали из кормовой части "Волгонефти-239". Как сообщает в среду пресс-служба Минтранса России, этот объем составляет половину груза, который перевозил танкер.
"По состоянию на 14 часов специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту", - сказано в сообщении.
Первый из четырех танков откачали накануне. В среду, после прогрева груза с помощью судового котла, непрерывную откачку продолжили: битумовозы выполнили 12 рейсов.
"При этом нагрев танков и поддержка температуры, необходимой для откачки, производится поочередно. Одновременный разогрев всех танков снизит общую скорость нагрева груза, поэтому переключение нагрева на следующий танк происходит поэтапно. За это время битумовозы проходят проверку, чтобы исключить возможность поломки", - уточнили в персс-службе.
Работы ведутся круглосуточно, их завершение планируется на конец января.
Водолазы не обнаружили выхода мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", сообщали ранее в Росморречфлоте. В МЧС России проинформировали, что в акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, очищено более 300 километров берега, собрано более 171 000 тонн загрязненного грунта, из них более 131 000 тонн вывезено на площадки временного хранения.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовостиАнапа
 
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