https://crimea.ria.ru/20250122/gruppu-podrostkov-budut-sudit-za-terakt-na-zheleznoy-doroge-1143555595.html

Группу подростков будут судить за теракт на железной дороге

Группу подростков будут судить за теракт на железной дороге - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Группу подростков будут судить за теракт на железной дороге

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении подростков, совершивших теракт на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T10:39

2025-01-22T10:39

2025-01-22T10:42

россия

свердловская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

дети

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении подростков, совершивших теракт на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По версии следствия, в начале января 2025 года подозреваемые подожгли релейный шкаф на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги.Злоумышленников задержали сразу после совершения преступления.Как выяснилось, инструкции подозреваемые получали через мессенджер за обещанное вознаграждение в 10 тысяч рублей. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз, следствие продолжается. Подростки заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 годуЖитель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВОТеракт с использованием токсичных веществ – арестован украинский агент

россия

свердловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свердловская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, дети, новости, происшествия