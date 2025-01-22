https://crimea.ria.ru/20250122/fond-prezidentskikh-grantov-v-sevastopole-pobedili-13-organizatsiy-1143575043.html

Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций

Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций

В Севастополе 13 некоммерческих организаций получат из местного бюджета 47 млн рублей на реализацию социально ориентированных проектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T16:11

2025-01-22T16:11

2025-01-22T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 некоммерческих организаций получат из местного бюджета 47 млн рублей на реализацию социально ориентированных проектов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Поддержаны проекты, касающиеся социального обслуживания и защиты граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, сохранения исторической памяти и другие.Проект организации "Школа будущих командиров" — "Россия, полный вперед!", который был поддержан, в том числе, губернатор отметил особенно."Более 1000 ребят из Севастополя, Крыма, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики получат знания об истории русского морского инженерного дела, о достижениях нашей страны в сфере морской инфраструктуры на побережьях Черного и Азовского морей, а также поучаствуют в сменах морского похода на базе лагеря "Артек" и федеральной территории "Сириус", - рассказал он о проекте.Кроме того, для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и подвигах воинов-освободителей севастопольский военно-исторический клуб разработал исторический поход "Дорогами освободителей Крыма". Организаторы снимут короткометражный фильм "Дорогами освободителей-2025".Для особенных детей организуют творческие мастерские и занятия лечебной физкультурой, дополнил он.Ранее Михаил Развожаев также сообщал, что в Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученымКакие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 годуРазвитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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