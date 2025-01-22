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Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций
Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций
В Севастополе 13 некоммерческих организаций получат из местного бюджета 47 млн рублей на реализацию социально ориентированных проектов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T16:11
2025-01-22T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 некоммерческих организаций получат из местного бюджета 47 млн рублей на реализацию социально ориентированных проектов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Поддержаны проекты, касающиеся социального обслуживания и защиты граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, сохранения исторической памяти и другие.Проект организации "Школа будущих командиров" — "Россия, полный вперед!", который был поддержан, в том числе, губернатор отметил особенно."Более 1000 ребят из Севастополя, Крыма, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики получат знания об истории русского морского инженерного дела, о достижениях нашей страны в сфере морской инфраструктуры на побережьях Черного и Азовского морей, а также поучаствуют в сменах морского похода на базе лагеря "Артек" и федеральной территории "Сириус", - рассказал он о проекте.Кроме того, для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и подвигах воинов-освободителей севастопольский военно-исторический клуб разработал исторический поход "Дорогами освободителей Крыма". Организаторы снимут короткометражный фильм "Дорогами освободителей-2025".Для особенных детей организуют творческие мастерские и занятия лечебной физкультурой, дополнил он.Ранее Михаил Развожаев также сообщал, что в Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученымКакие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 годуРазвитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, михаил развожаев
Фонд президентских грантов: в Севастополе победили 13 организаций

В Севастополе 47 млн рублей на проекты получат 13 некоммерческих организаций

16:11 22.01.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 13 некоммерческих организаций получат из местного бюджета 47 млн рублей на реализацию социально ориентированных проектов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"13 севастопольских социально ориентированных некоммерческих организаций стали победителями первого в 2025 году конкурса Фонда президентских грантов. На реализацию своих проектов они получат из бюджета города более 47 миллионов рублей", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Поддержаны проекты, касающиеся социального обслуживания и защиты граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, сохранения исторической памяти и другие.
Проект организации "Школа будущих командиров" — "Россия, полный вперед!", который был поддержан, в том числе, губернатор отметил особенно.
"Более 1000 ребят из Севастополя, Крыма, Краснодарского края и Донецкой Народной Республики получат знания об истории русского морского инженерного дела, о достижениях нашей страны в сфере морской инфраструктуры на побережьях Черного и Азовского морей, а также поучаствуют в сменах морского похода на базе лагеря "Артек" и федеральной территории "Сириус", - рассказал он о проекте.
Кроме того, для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и подвигах воинов-освободителей севастопольский военно-исторический клуб разработал исторический поход "Дорогами освободителей Крыма". Организаторы снимут короткометражный фильм "Дорогами освободителей-2025".
"Одно из важных направлений — поддержка особенных детей. Проект "Навстречу друг другу" севастопольской общественной организации "Дом солнца" через творчество даст возможность развития молодым людям с ментальной инвалидностью, а самое главное поможет им адаптироваться к жизни и социализироваться", - написал Развожаев.
Для особенных детей организуют творческие мастерские и занятия лечебной физкультурой, дополнил он.
Ранее Михаил Развожаев также сообщал, что в Севастополе открыли Международный салон изобретений и новых технологий, где свои проекты представили студенты и школьники.
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